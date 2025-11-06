Türkiye’de deprem erken uyarı sistemleri üzerine yapılan çalışmalar hız kazandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni sistem gündem oldu. Kandilli erken uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır ve nereden indirilir merak ediliyor.

KANDİLLİ ERKEN UYARI SİSTEMİ NEDİR?

Kandilli erken uyarı sistemi, deprem dalgalarını algılayan sensörlerden gelen verilerle sarsıntı henüz hissedilmeden önce kullanıcıları uyarmayı hedefleyen bir deprem bilgilendirme altyapısıdır. Sistem, deprem anında saniyeler kazandırarak bireylerin ve kritik kurumların hızlı önlem almasını sağlamak amacıyla geliştiriiyor. Pilot uygulama kapsamında Marmara ve Batı Anadolu’da belirlenen kullanıcı gruplarına anlık bildirim gönderiliyor.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel’in açıklamalarına göre sistem, yaklaşık 3,5 aydır test aşamasında bulunuyor. İlk etapta yaklaşık 2 bin kişilik kullanıcı grubu üzerinden denemeler yapılıyor. Bu testler, sistemin gecikme süresini azaltmaya, veri işleme hızını artırmaya ve yaygın kullanıma hazır hale gelmesine yönelik yürütülüyor.

KANDİLLİ ERKEN UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Sistem, Kandilli’ye bağlı deprem istasyonlarından gerçek zamanlı veri alarak çalışıyor. Depremin oluştuğu noktadan yayılan ilk sismik dalgalar (P dalgaları) sensörler tarafından algılanıyor ve sarsıntının hissedildiği daha yıkıcı dalgalar (S dalgaları) ulaşmadan önce kullanıcıya bildirim gönderiliyor. Bu sayede İstanbul örneğinde olduğu gibi, merkez üssü uzak depremlerde erken uyarı süresi daha uzun olabiliyor.

27 Ekim’de Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki depremde İstanbul’a yaklaşık 210 kilometre mesafe bulunuyordu. Sistem bu depremde İstanbul’da sarsıntı başlamadan 37 saniye önce uyarı sinyali iletti. Kandilli, istasyon sayısını artırdıkça ve teknik modernizasyon çalışmaları tamamlandıkça uyarı sisteminin daha hızlı ve daha geniş bir alanda kullanılabilir olacağını belirtiyor.

KANDİLLİ ERKEN UYARI SİSTEMİ NEREDEN İNDİRİLİR?

Sistem şu an test aşamasında olduğu için halka açık indirilebilir bir uygulama olarak sunulmuyor. Yaklaşık 2 bin kişilik özel bir test kullanıcı grubuyla kullanılan sistem, belirli kurumlar ve pilot bölgelerdeki aboneler üzerinden değerlendiriliyor. Genel kullanıma açılmadan önce altyapının güçlendirilmesi, gecikme sürelerinin azaltılması ve istasyon ağının genişletilmesi hedefleniyor.