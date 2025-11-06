MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Kasım 2025 MasterChef eleme adayları netleşti
MasterChef Türkiye’de rekabet gün geçtikçe kızışıyor. Mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlık oyunu için mutfakta tüm hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Haftanın 3. ve 4. eleme adaylarının belirlendiği bölüm sonrası izleyiciler, potadaki isimleri araştırmaya başladı.
MasterChef Türkiye'de kritik sürece girildi. Dokunulmazlık oyununun sonucuna göre yarışmacılar arasında yeni eleme adayları da açıklığa kavuştu.
Mavi ve kırmızı takım arasındaki kıyasıya rekabet sürerken "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? " sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef dokunulmazlık oyununda 3. ve 4. eleme adayları mavi takım yarışmacıları arasından seçilecek. Haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları Murat Can ve Sümeyye oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
Gizem
Çağlar
MASTERCHEF TAKIMLAR
MAVİ TAKIM
Furkan (Kaptan)
Gizem
Sümeyye
Hakan
Mert
Murat Can
Onur
Çağlar
KIRMIZI TAKIM
Eylül (Kaptan)
Özkan
Çağatay
Ayla
Sezer
Ayten
Barış
