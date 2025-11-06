Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Kasım 2025 MasterChef eleme adayları netleşti

- Güncelleme:
MasterChef Türkiye’de rekabet gün geçtikçe kızışıyor. Mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlık oyunu için mutfakta tüm hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Haftanın 3. ve 4. eleme adaylarının belirlendiği bölüm sonrası izleyiciler, potadaki isimleri araştırmaya başladı.

MasterChef Türkiye'de kritik sürece girildi. Dokunulmazlık oyununun sonucuna göre yarışmacılar arasında yeni eleme adayları da açıklığa kavuştu.

Mavi ve kırmızı takım arasındaki kıyasıya rekabet sürerken "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? " sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI? 

MasterChef dokunulmazlık oyununda 3. ve 4. eleme adayları mavi takım yarışmacıları arasından seçilecek. Haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları Murat Can ve Sümeyye oldu.

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Kasım 2025 MasterChef eleme adayları netleşti - 1. Resim

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Gizem

Çağlar

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Kasım 2025 MasterChef eleme adayları netleşti - 2. Resim

MASTERCHEF TAKIMLAR

MAVİ TAKIM

Furkan (Kaptan)

Gizem

Sümeyye

Hakan

Mert

Murat Can

Onur

Çağlar

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Kasım 2025 MasterChef eleme adayları netleşti - 3. Resim

KIRMIZI TAKIM

Eylül (Kaptan)

Özkan

Çağatay

Ayla

Sezer

Ayten

Barış

