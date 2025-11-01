Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
En Güçlü Asya 5. bölüm ne zaman? Netflix yarışması Physical Asia yeni bölüm tarihi belli oldu!

En Güçlü Asya 5. bölüm ne zaman? Netflix yarışması Physical Asia yeni bölüm tarihi belli oldu!
En Güçlü Asya 5. bölüm ne zaman merakla bekleniyor. Netflix’in heyecan dolu yarışma formatı Physical Asia (En Güçlü: Asya) ilk 4 bölümüyle büyük ilgi toplamayı başardı. Sekiz farklı ülkeden 48 sporcunun katıldığı yarışmada, güç, hız ve dayanıklılık sınırları zorlanırken izleyiciler şimdi gözünü 5. bölüme çevirmiş durumda.

En Güçlü Asya 5. bölüm ne zaman yayınlanacak belli oldu. Platformun yayın takvimine göre Physical Asia’nın 5. bölümü için tarih netlik kazandı.

EN GÜÇLÜ ASYA 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

Netflix’in ilgiyle takip edilen yarışma programı En Güçlü: Asya (Physical Asia) yayın hayatına hızlı bir giriş yaptı. İlk 4 bölümü aynı anda izleyiciyle buluşan yapımda, gerilim ve rekabet artarken yeni bölümün tarihi araştırılmaya başlandı. Programın yayın takvimine göre En Güçlü Asya 5. bölüm 4 Kasım 2025 Salı günü Netflix’te yayınlanacak. Yeni bölümle birlikte kalan takımlar yarı finale bir adım daha yaklaşacak.

PHYSİCAL ASİA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

En Güçlü Asya yarışmasının yeni bölümleri her hafta Salı günleri Netflix kütüphanesine ekleniyor. 28 Ekim’de yayımlanan ilk 4 bölümün ardından, yeni bölümler haftalık olarak Salı günleri izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

TÜRKİYE TAKIMINDA KİMLER VAR?

Anıl Berk Baki - Survivor yarışmacısı

Ogeday Girişken - Survivor şampiyonu

Nefise Karatay - Atletizm kökenli sporcu

Recep Kara - Kırkpınar başpehlivanı

Yasemin Adar Yiğit - Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi

Ali Sofuoğlu - Dünya karate şampiyonu

