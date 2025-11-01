2 Kasım hangi yollar trafiğe kapalı? Alternatif güzergahlar belli oldu

47. İstanbul Maratonu için geri sayım sürerken, İstabul'da 2 Kasım'da trafiğe kapalı olacak yollar belli oldu. Bu kapsamda alternatif güzergahlar araştırılıyor.

2 KASIM HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

2 Kasım Pazar günü sabah 03.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak yollar:

Güney Zincirlikuyu ayrımı trafiğe kapalı olacak.

Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası trafiğe kesilecek.

Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapatılacak.

Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney katılımı kapatılacak, akış Yıldız Posta-Esentepe yönüne mecburi verilecek.

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney katılımı kapatılacak; trafik Beşiktaş yönüne verilecek.

Sait Çiftçi Varyant üstü D-100 Güney katılımı kapatılacak; Fulya’dan gelen akış Sarıyer yönüne verilecek.

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney katılımı kapatılacak; Sarıyer yönü zorunlu güzergah olacak.

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprüsü üzerinden D-100 Kuzey katılımı kapatılacak.

Mahir İz Caddesi Altunizade Köprüsü üzeri D-100 Kuzey katılımı trafiğe kapalı olacak.

Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey katılımı kapatılacak.

Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzey katılımı (tünel girişi) kapatılacak.

Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak-Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü katılımı kapatılacak.

Sabah 06.00’dan sonra sahil hattı, tarihi yarımada ve Avrupa yakasında geniş çaplı kapanmalar uygulanacak:

Rauf Orbay Caddesi: Florya ve Yenikapı istikametleri ile caddeye çıkan tüm yollar kapatılacak.

Sahil Kennedy Caddesi: Unkapanı ve Bakırköy yönleri ile caddeye çıkan tüm sokak ve bağlantılar kapatılacak.

Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar kapalı olacak.

Alayköşkü Caddesi ve bağlantıları araç geçişine kapatılacak.

Alemdar Caddesi ve caddeye çıkan tüm sokaklar kapalı olacak.

Divanyolu Caddesi ve tüm bağlantıları kapatılacak.

Ragıp Gümüşpala Caddesi (Sarayburnu-Unkapanı arası) çift yönlü kapatılacak. Bu caddeye çıkan tüm yollar da kapalı olacak.

Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve bağlantıları kapalı olacak.

Galata Köprüsü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Avrasya Tüneli iki yönlü olarak kapatılacak.

Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve buraya çıkan yollar kapalı olacak.

Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve tüm bağlantı yolları da araç trafiğine kapatılacak.

YOLLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Trafik kısıtlamaları, maraton programının tamamlanmasının ardından kademeli olarak kaldırılacak. Valilik tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 03.00 ve 06.00 itibarıyla kapatılan yollar, etkinliğin bitiş akışına göre gün içinde yeniden açılacak. Avrasya Tüneli’nin çift yönlü kapalı kalacağı süre sabah saatlerinden öğleden sonraya kadar devam edecek.

Bazı yolların öğle saatlerinden sonra kontrollü olarak trafiğe açılması beklenirken, maratonun resmi bitişinin ardından tam açılış kademeli şekilde yapılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) kullanılabilecek tek köprü alternatifi olacak.

Avrasya Tüneli kapalı olacağından Yavuz Sultan Selim Köprüsü, uzun mesafe geçiş alternatifi olarak tercih edilebilir.

03.00 itibarıyla kapalı yolların alternatif güzergahları:

O-1 Güney’den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelen trafik, tamamen kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent-Sarıyer istikametine yönlendirilecek.

Kuzey yönünden gelen akım, Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna yönlendirilecek.

Çamlıca Gişelerden gelen trafik, Ünalan Ataşehir Çamlıca istikametine verilecek.

Gayrettepe istikametinden gelen sürücüler, Yıldız Posta ve Esentepe yönüne yönlendirilecek.

Barbaros Bulvarı’ndan gelen sürücüler, Beşiktaş yönüne mecburi olarak yönlendirilecek.

Fulya’dan gelen akış, Sarıyer istikametine verilecek.

Sait Çiftçi-Barbaros bölgesinden gelen sürücüler, Sarıyer yönüne mecburi güzergaha yönlendirilecek.

06.00 itibarıyla kapalı yolların alternatif güzergahları:

Atatürk Bulvarı

Balat Sahil Yolu

Unkapanı Köprüsü (Galata Köprüsü kapalı olacağı için ana alternatif geçiş noktası)

Fevzipaşa Caddesi

Vatan Caddesi (Adnan Menderes Bulvarı)

Millet Caddesi

Yeni Havalimanı Caddesi

Eski Havalimanı Caddesi (Bakırköy-Yeşilköy yönü)

Ekrem Kurt Bulvarı

D-100 Karayolu (Sahile alternatif ana arter olarak açık kalacak)