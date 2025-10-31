Hafta sonu sınav var mı? 1-2 Kasım 2025 uygulanacak sınav takvimi
Hafta sonu yaklaşırken öğrenciler ve veliler sınav heyecanıyla ÖSYM ve MEB takvimine kilitlendi. 1-2 Kasım 2025 uygulanacak sınavların takvimi ve saati merak ediliyor.
Hafta sonu yaklaşırken adaylar ve vatandaşlar 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek sınavlar sorusunun cevabı araştırılıyor.
HAFTA SONU SINAV VAR MI?
1 Kasım 2025 Cumartesi günü ÖSYM’nin duyurusunda, 2025-Sayıştay Eleme sınavına ilişkin bina-salon atamalarının tamamlandığı, sınava giriş belgelerinin 22 Ekim 2025’ten itibaren erişime açıldığı belirtildi.
Sınav binalarına adayların saat 13.30’dan sonra alınmayacağı bilgisi de veri olarak yer alıyor. Bu durum, sınava gireceklerin ulaşım ve hazırlık planlarını gözden geçirmesini gerektiriyor.
1-2 KASIM 2025 UYGULANACAK SINAV TAKVİMİ
1-2 Kasım 2025 sınav takvimi, ÖSYM'nin 2025 yılı genel takvimi kapsamında Cumartesi günü yoğunlaşırken, 1 Kasım'da Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2025-Sayıştay Eleme) gerçekleştirilecek.
Saat 13.45'te başlayacak sınava katılacak adaylar, saat 13.30'dan sonra binalara alınmayacak.