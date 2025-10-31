Hafta sonu sınav var mı? 1-2 Kasım 2025 uygulanacak sınav takvimi

Emine Ergül kimdir? Halit Ergül'ün eşinin cezası netleşti

Ceyda Hacıbekiroğlu kimdir, ceza aldı mı? Kartalkaya davasında karar açıklandı

Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman? Mr. Beast ve Khaby Lane'in de katılması bekleniyor!

Kartalkaya davasında kimler, ne kadar ceza aldı? Halit Ergül'ün cezası belli oldu

Elektrikte devlet desteği ne kadar, nasıl oluyor, kimlere var?

Giresun'un adı değişecek mi, neden? İmza kampanyası düzenlendi