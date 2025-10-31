Su samuruna araba çarptı
Karabük’te, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir su samuru, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir aracın çarpması sonucu telef oldu.
Şehit Ataşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde bulunan Araç Çayı’ndan çıkan su samuru, yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada bir aracın çarpması sonucu öldü.
VATANDAŞ FOK SANDI
Kaldırımda hareketsiz halde yatan hayvanı gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla görüntü alarak, "Bu farklı bir hayvan, fok sanırım. Bu hayvanın araştırılmasını istiyoruz." dedi.
Su samurlarının, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında gösterildiği biliniyor.
