Haberler > Gündem > Su samuruna araba çarptı

Su samuruna araba çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük’te, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir su samuru, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Şehit Ataşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde bulunan Araç Çayı’ndan çıkan su samuru, yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada bir aracın çarpması sonucu öldü.

VATANDAŞ FOK SANDI 

Kaldırımda hareketsiz halde yatan hayvanı gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla görüntü alarak, "Bu farklı bir hayvan, fok sanırım. Bu hayvanın araştırılmasını istiyoruz." dedi.

Su samuruna araba çarptı - 1. Resim

Su samurlarının, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında gösterildiği biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
