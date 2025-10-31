Furkan Korkmaz'ın yeni takımı belli oldu: Resmi açıklama geldi
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ı transfer etti.
TOFAŞ'ta 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada; milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile varılan anlaşma duyuruldu.
Bursa temsilcisi, daha önce Anadolu Efes, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers, Monaco ve Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen 28 yaşındaki şutörü kadrosuna kattı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş