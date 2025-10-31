Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Furkan Korkmaz'ın yeni takımı belli oldu: Resmi açıklama geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ı transfer etti.

TOFAŞ'ta 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada; milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile varılan anlaşma duyuruldu.

Furkan Korkmaz'ın yeni takımı belli oldu: Resmi açıklama geldi - 1. Resim

Bursa temsilcisi, daha önce Anadolu Efes, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers, Monaco ve Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen 28 yaşındaki şutörü kadrosuna kattı.

