İbrahim Tatlıses’in oğluna elektronik kelepçe takıldı! Ahmet Tatlıses’ten ilk açıklama

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerginlik yeniden alevlendi. İbrahim Tatlıses, oğlunun kendisine yönelik tehditlerde bulunduğunu öne sürerek İzmir 2’nci Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

ELEKTRONİK KELEPÇE KARARI

Mahkeme, başvuruyu değerlendirerek Ahmet Tatlıses hakkında “uzaklaştırma” kararı verdi ve elektronik kelepçe uygulamasına gidilmesine hükmetti.

3 KM FAZLA YAKLAŞMAYACAK

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İbrahim Tatlıses’e elektronik izleme cihazını teslim etti. Sisteme göre, Ahmet Tatlıses babasına 3 kilometreden fazla yaklaşması halinde güvenlik birimleri anında bilgilendirilecek.

Ahmet Tatlıses’in avukatı Necmi Uğur Çelikel, elektronik kelepçe kararına ilişkin bir açıklama yaparak, müvekkilinin gerekli hukuki süreci başlatacağını ifade etti.

AHMET TATLISES’İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Çelikel, “Maalesef, İbrahim Tatlıses; müvekkil Ahmet Tatlıses ile bir yılı aşkın süredir hiçbir iletişim hiçbir iletişim ve diyaloğu bulunmamasına rağmen, müvekkilim hakkında İzmir 2. Aile Mahkemesi aracılığıyla uzaklaştırma talebinde bulunmuş ve mahkeme, bu talep üzerine müvekkil Ahmet Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'e yaklaşmaması yönünde hüküm kurmuştur" dedi.

Çelikel, sözlerine "...Basit şekilde anlatmak gerekirse, müvekkil Ahmet Tatlıses’in ayağına elektronik kelepçe takılmış; İbrahim Tatlıses’e 3 km mesafeden fazla yaklaşması halinde bu kelepçe aracılığıyla sistemin uyarılması ve ilgili birimlere otomatik olarak bilgi verilmesi kararlaştırılmıştır" şeklinde devam etti.

KARARA İTİRAZ EDECEKLER

Müvekkilinin haklarını kanuni yollarla aradığını ve hukuka aykırı bir eylemde bulunmadığını söyleyen Çelikel, karara itiraz edeceklerini vurguladı.