Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > İbrahim Tatlıses’in oğluna elektronik kelepçe takıldı! Ahmet Tatlıses’ten ilk açıklama

İbrahim Tatlıses’in oğluna elektronik kelepçe takıldı! Ahmet Tatlıses’ten ilk açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İbrahim Tatlıses’in oğluna elektronik kelepçe takıldı! Ahmet Tatlıses’ten ilk açıklama
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses’in kendisini tehdit ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı vererek elektronik kelepçe takılmasına hükmetti. Konuyla ilgili Ahmet Tatlıses cephesinden açıklama geldi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerginlik yeniden alevlendi. İbrahim Tatlıses, oğlunun kendisine yönelik tehditlerde bulunduğunu öne sürerek İzmir 2’nci Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

ELEKTRONİK KELEPÇE KARARI

Mahkeme, başvuruyu değerlendirerek Ahmet Tatlıses hakkında “uzaklaştırma” kararı verdi ve elektronik kelepçe uygulamasına gidilmesine hükmetti.

3 KM FAZLA YAKLAŞMAYACAK

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İbrahim Tatlıses’e elektronik izleme cihazını teslim etti. Sisteme göre, Ahmet Tatlıses babasına 3 kilometreden fazla yaklaşması halinde güvenlik birimleri anında bilgilendirilecek.

Ahmet Tatlıses’in avukatı Necmi Uğur Çelikel, elektronik kelepçe kararına ilişkin bir açıklama yaparak, müvekkilinin gerekli hukuki süreci başlatacağını ifade etti.

AHMET TATLISES’İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Çelikel, “Maalesef, İbrahim Tatlıses; müvekkil Ahmet Tatlıses ile bir yılı aşkın süredir hiçbir iletişim hiçbir iletişim ve diyaloğu bulunmamasına rağmen, müvekkilim hakkında İzmir 2. Aile Mahkemesi aracılığıyla uzaklaştırma talebinde bulunmuş ve mahkeme, bu talep üzerine müvekkil Ahmet Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'e yaklaşmaması yönünde hüküm kurmuştur" dedi.

Çelikel, sözlerine "...Basit şekilde anlatmak gerekirse, müvekkil Ahmet Tatlıses’in ayağına elektronik kelepçe takılmış; İbrahim Tatlıses’e 3 km mesafeden fazla yaklaşması halinde bu kelepçe aracılığıyla sistemin uyarılması ve ilgili birimlere otomatik olarak bilgi verilmesi kararlaştırılmıştır" şeklinde devam etti.

KARARA İTİRAZ EDECEKLER

Müvekkilinin haklarını kanuni yollarla aradığını ve hukuka aykırı bir eylemde bulunmadığını söyleyen Çelikel, karara itiraz edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

'Yüzyılın Kasabı' 5 günde bin kişiyi katletti: Sudan'da katliamın kanlı ismi yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasında velayet krizi! Yıllar süren mücadelede mahkeme kararını verdi - MagazinYıllar süren velayet krizinde karar çıktıSibil Çetinkaya’ya ziyaretçi yasağı! Ateşi bir türlü düşmüyor - MagazinSibil Çetinkaya’ya ziyaretçi yasağı! Ateşi bir türlü düşmüyorMehmet Ali Erbil’den Gülseren Ceylan’a lüks düğün hediyesi! Fiyatıyla dikkat çekti - MagazinMehmet Ali Erbil’den Gülseren Ceylan’a lüks düğün hediyesi! Fiyatıyla dikkat çektiAlperen Duymaz bıyıklı haliyle şaşırttı! Beklenen Mehdi’ye farklı bir imajla geliyor - MagazinAlperen Duymaz bıyıklı haliyle şaşırttı! Beklenen Mehdi’ye farklı bir imajla geliyorAilede kriz büyüyor! İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı - MagazinTatlıses'ten şaşırtan hamle! Uzaklaştırma kararı aldırdıOrhan Hakalmaz böbrek nakli sonrası yaşadığı süreci anlattı: İyi bir imtihandan geçtik - MagazinÜnlü türkücü organ nakli oldu: İyi bir imtihandan geçtik
Sonraki Haber Yükleniyor...