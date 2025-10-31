Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Alperen Duymaz bıyıklı haliyle şaşırttı! Beklenen Mehdi’ye farklı bir imajla geliyor

Alperen Duymaz bıyıklı haliyle şaşırttı! Beklenen Mehdi’ye farklı bir imajla geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Alperen Duymaz bıyıklı haliyle şaşırttı! Beklenen Mehdi’ye farklı bir imajla geliyor
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT tabii, yeni sezona iddialı bir projeyle giriş yapmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Alperen Duymaz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un yer aldığı “Beklenen Mehdi” dizisi, şimdiden izleyicilerin merak odağı haline geldi. Duymaz’ın proje için değiştirdiği imajı ise dikkat çekti.

Son dönemin en karizmatik erkek oyuncularından biri olarak gösterilen Alperen Duymaz, yeni dizisi için bıyık bırakarak imajında dikkat çekici bir değişikliğe gitti. Oyuncunun yeni tarzı, sosyal medyada paylaşıldığı andan itibaren gündeme oturdu. Duymaz’ın bıyıklı hali kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranları tarafından “rolüne tamamen bürünmüş” yorumları yapıldı.

Ekranların sevilen ismi Alperen Duymaz, uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan “Beklenen Mehdi” dizisi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Oyuncunun yeni görünümü, dizinin gizemli atmosferine dair ipuçları da verdi.

Alperen Duymaz bıyıklı haliyle şaşırttı! Beklenen Mehdi’ye farklı bir imajla geliyor - 1. Resim

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Projenin başrollerinin açıklanmasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri ise ikilinin yaş farkı oldu. 32 yaşındaki Alperen Duymaz ile 20 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun arasındaki 12 yaş farkı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar yaş farkını eleştirirken, bazıları ise oyunculuk performanslarının projeyi taşıyacağı görüşünde birleşti.

Dizinin yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek otururken, yapımcılığını Gold Film üstleniyor. Kadroda ayrıca Feyyaz Duman ve Fatih Gühan gibi başarılı isimler de yer alıyor.

Alperen Duymaz bıyıklı haliyle şaşırttı! Beklenen Mehdi’ye farklı bir imajla geliyor - 2. Resim

HİKAYESİ VE OYUNCU KADROSU GÜÇLÜ

Duymaz, özellikle “Son Yaz” dizisinde canlandırdığı Akgün Gökalp Taşkın karakteriyle hafızalara kazınmış, performansıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Oyuncunun “Beklenen Mehdi” için yaptığı imaj değişikliği, yeni karakterine dair beklentileri de yükseltti.

Şanlıurfa’nın mistik atmosferinde çekimlerine başlanacak olan “Beklenen Mehdi”, hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday görünüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'dan yeni sözleşme hamlesi: Eren Elmalı'ya yüzde 100 zamTaşacak Bu Deniz Eleni öldü mü, Ava Yaman diziden ayrılıyor mu? 4. bölümde ortaya çıkıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ailede kriz büyüyor! İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı - MagazinTatlıses'ten şaşırtan hamle! Uzaklaştırma kararı aldırdıOrhan Hakalmaz böbrek nakli sonrası yaşadığı süreci anlattı: İyi bir imtihandan geçtik - MagazinÜnlü türkücü organ nakli oldu: İyi bir imtihandan geçtikGüllü’nün ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: Oğlundan şiddet görüp KADES’i aramış - MagazinOğlundan şiddet görüp yardım istemişMASAK raporu her şeyi açığa çıkardı! Güngen çiftinin şirketinde dikkat çeken 60 milyon TL hareketi… - MagazinMASAK raporu her şeyi açığa çıkardı! Güngen çiftinin şirketinde dikkat çeken 60 milyon TL hareketi…Ünlü yönetmen Veli Çelik, BOA Film Akademi’de kamera önü oyunculuk dersleriyle sahnede - MagazinÜnlü yönetmen Veli Çelik, BOA Film Akademi’de kamera önü oyunculuk dersleriyle sahnedeKuruluş Orhan iddialı başladı! İlk bölümü izleyen herkes aynı yorumu yaptı - MagazinKuruluş Orhan iddialı başladı! İlk bölümü izleyen herkes aynı yorumu yaptı
Sonraki Haber Yükleniyor...