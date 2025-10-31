Alperen Duymaz bıyıklı haliyle şaşırttı! Beklenen Mehdi’ye farklı bir imajla geliyor

Son dönemin en karizmatik erkek oyuncularından biri olarak gösterilen Alperen Duymaz, yeni dizisi için bıyık bırakarak imajında dikkat çekici bir değişikliğe gitti. Oyuncunun yeni tarzı, sosyal medyada paylaşıldığı andan itibaren gündeme oturdu. Duymaz’ın bıyıklı hali kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranları tarafından “rolüne tamamen bürünmüş” yorumları yapıldı.

Ekranların sevilen ismi Alperen Duymaz, uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan “Beklenen Mehdi” dizisi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Oyuncunun yeni görünümü, dizinin gizemli atmosferine dair ipuçları da verdi.

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Projenin başrollerinin açıklanmasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri ise ikilinin yaş farkı oldu. 32 yaşındaki Alperen Duymaz ile 20 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun arasındaki 12 yaş farkı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar yaş farkını eleştirirken, bazıları ise oyunculuk performanslarının projeyi taşıyacağı görüşünde birleşti.

Dizinin yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek otururken, yapımcılığını Gold Film üstleniyor. Kadroda ayrıca Feyyaz Duman ve Fatih Gühan gibi başarılı isimler de yer alıyor.

HİKAYESİ VE OYUNCU KADROSU GÜÇLÜ

Duymaz, özellikle “Son Yaz” dizisinde canlandırdığı Akgün Gökalp Taşkın karakteriyle hafızalara kazınmış, performansıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Oyuncunun “Beklenen Mehdi” için yaptığı imaj değişikliği, yeni karakterine dair beklentileri de yükseltti.

Şanlıurfa’nın mistik atmosferinde çekimlerine başlanacak olan “Beklenen Mehdi”, hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday görünüyor.