Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Eşref Rüya 21. bölüm için geri sayım!

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Eşref Rüya, yeni sezonunda da izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in üstlendiği dizinin 29 Ekim 2025 tarihinde yayınlanan 20. bölümü izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanırken, "Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?" soruları aramalarda öne çıkıyor. Eşref Rüya 21. bölüm için geri sayım devam ediyor.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, her hafta Çarşamba akşamları saat 20.00'de seyirci karşısına çıkıyor.

20. bölümü 29 Ekim 2025 tarihinde ekranlara gelen dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş sürüyor.

Dizinin 21. bölümünün 5 Kasım 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacağı belirtiliyor.

EŞREF RÜYA 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eşref Rüya'nın 20. bölümünde Kadir’in operasyonunu yürütmek için yeni bir mekana yönelmesiyle birlikte Eşref, artık ona “dur” deme zamanının geldiğini hissediyor.

Eşref, Kadir’in itibarını sarsacak güçlü bir hamle yaparken, aynı zamanda yasadışı madde piyasasını temizlemek için mücadele ediyor. Bu süreçte yeni düşmanlarla karşılaşması da kaçınılmaz oluyor.