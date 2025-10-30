Al Ahli - Al Riyadh maçı hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak

Suudi Arabistan Pro Lig’in 2025–2026 sezonu tüm hızıyla sürüyor. Ligin dikkat çeken ekiplerinden Al Ahli, sahasında Al Riyadh’ı konuk ediyor. Maç, 30 Ekim Perşembe günü oynanacak.

AL AHLI - AL RIYADH MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig’in 10. haftasında oynanacak Al Ahli - Al Riyadh karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç, Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 ve Vodafone TV 71 kanallarından izlenebilecek. TRT Spor ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak yayın yapacak. TRT Spor’un resmi yayın akışında yer alan mücadele, Türkiye saatiyle 20.30’da başlayacak.

AL AHLI - AL RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Ahli - Al Riyadh maçı, 30 Ekim 2025 Perşembe günü saat 20.30’da başlayacak. Maçın oynanacağı stat ise Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bulunan King Abdullah Sports City Stadyumu olacak. Yaklaşık 62 bin seyirci kapasiteli bu modern stat, Suudi futbolunun en önemli sahalarından biri olarak biliniyor.

Karşılaşma öncesinde Al Ahli’nin kadrosunda yıldız futbolcuların forma giymesi bekleniyor. Al Riyadh ise deplasmanda sürpriz bir galibiyet alarak ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Mücadele, her iki takım için de sezonun kritik virajlarından biri olacak.