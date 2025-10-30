Bağışıklığı çelik gibi yapan 8 süper besin! Her gün yiyince doktora uğramayacaksınız

Havaların bir sıcak bir soğuk seyrettiği sonbahar aylarında, özellikle grip ve nezle gibi hastalıklar çok daha sık görülüyor. Bu dönemde sağlıklı kalmanın en etkili yolu ise güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmaktan geçiyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisten Selva Oturakçıibogil, bağışıklığı doğal yoldan desteklemenin en güzel yolunun taze sebze ve meyveleri sofralardan eksik etmemek olduğunu söyledi.

Diyetisyen Oturakçıibogil, sonbaharda hastalıklardan korunmak için sofralarda mutlaka yer alması gereken 8 besini şöyle sıraladı:

SOĞAN VE SARIMSAK

Soğan ve sarımsak, mikroplarla savaşan doğal antibiyotik etkisi göstererek vücudu hastalıklardan korur, düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini destekler. Aynı zamanda sindirim sistemini düzenleyip bağırsak sağlığını da korurlar.

TURUNÇGİLLER

Portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi turunçgiller, C vitamini yönünden oldukça zengin besinlerdir. Bu meyveler bir yandan bağışıklığı güçlendirirken bir yandan da zengin lif içerikleriyle sindirim sistemine destek olurlar.

CEVİZ, BADEM, FINDIK

E vitamini, çinko, magnezyum ve Omega-3 açısından zengin olan bu yağlı tohumlar, bağışıklığı destekleyen en değerli besinler arasında yer alır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bu besinlerden günde bir avuç çiğ olarak tüketmek oldukça faydalıdır.

ZENCEFİL

İçeriğindeki "gingerol" maddesi sayesinde zencefil, vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve bağışıklığı güçlendirir. Üstelik zencefil, isteğe göre çay olarak içilebildiği gibi yemeklerde de kullanılabilir.

BALIK

Soğuk su balıkları, içerdikleri zengin Omega-3, A ve B vitaminleriyle bağışıklık sistemini destekler. Bu nedenle haftada iki kez, sağlıklı yöntemler olan ızgara, buğulama veya fırında pişirerek balık tüketmek önem kazanır.

YOĞURT

Özellikle doğal yollardan yelde edilen yoğurt, bağırsak florasını dengede tutarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca yoğurdun içerdiği laktik asit de mikroplara karşı vücuda koruma sağlar.

BALKABAĞI

Beta karoten ve lif içeriği oldukça yüksek olan balkabağı, vücudu mikroplardan korur, hücre yenilenmesine yardımcı olur ve bağışıklığı artırır. Aynı zamanda C vitamini içeriğiyle soğuk algınlığına karşı da etkin bir koruma sağlar.

BİTKİ ÇAYLARI

Kuşburnu, ıhlamur, adaçayı ve ekinezya gibi bitki çayları, antioksidan içerikleriyle vücudu güçlendirirler. Özellikle adaçayı, boğaz ağrısı ve iltihaplanmalara karşı iyi gelir. Ancak kronik hastalığı olanların ve hamilelerin bu çayları tüketmeden önce doktoruna danışması önemlidir.