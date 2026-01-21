Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. İki lider arasındaki görüşme başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün saat 16.00’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul edeceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

SAAT VERMİŞTİ

Duran, görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını belirterek “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi kabul edecektir” demişti.

GÖRÜŞME BAŞLADI

İki isim arasındaki beklenen görüşme saat 16.20'de başladı. Cumhurbaşkanı, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında açıklama yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin, Nusaybin’de Türk bayrağına karşı gerçekleştirilen saldırı, Suriye gibi konuları değerlendireceği düşünülüyor.

“HESABINI MUTLAKA SORACAĞIZ” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Nusaybin'de yaşanan bayrak saldırısına ilişkin şu açıklamayı yaparak, saldırıya tepki göstermişti:

Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız. Milli Savunma ve Adalet bakanlıklarımız gerekli tahkikatları başlatmıştır. Soruşturmalar neticesinde ihmali veya kusuru olan kim varsa onlarla ilgili gereken yapılacaktır.

"SORUMLUSU DEM PARTİ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise saldırıya "Grup toplantısını Nusaybin’de yapan DEM Parti’nin ve bu kapsamda konuşma yapan eş başkanların Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumlu oldukları açıktır” sözleri ile tepki göstermişti.

