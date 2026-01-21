Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edeceğini bildirdi.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi kabul edecektir. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecektir."
