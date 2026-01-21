Mersin son dakika bir depremle sallandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika deprem haberi... Mersin'in Erdemli ilçesinde saat 16.12'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erdemli ilçesindeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,8 olarak rapor etti.

