Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Burak Sidar dönemi sona erdi: Yeni teknik direktör açıklandı

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Burak Sidar dönemi sona erdi: Yeni teknik direktör açıklandı

- Güncelleme:
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı&#039;nda Burak Sidar dönemi sona erdi: Yeni teknik direktör açıklandı
Spor Haberleri

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Burak Sidar ve ekibiyle yollar ayrıldı. Bu vedadan kısa süre sonra yeni teknik direktörün Sarp Yiğit olduğu duyuruldu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 9'uncu sırada yer alan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Burak Sidar ile yollar ayrıldı. Ligde oynadığı son maçta deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine Sarp Yiğit getirildi.

BURAK SİDAR VE EKİBİNE VEDA

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "2025-26 sezonu başından bu yana kadın futbol takımımızın teknik direktörlüğü görevinde bulunan Burak Sidar ve teknik ekibimizde yer alan Kaan Erdoğmuş, Murat Kızılkaya ve Mehmet Baran Danış ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sidar, Erdoğmuş, Kızılkaya ve Danış'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

SARP YİĞİT'E YENİ GÖREV

Siyah-beyazlı kulübün ikinci açıklamasında, "Kadın futbol takımımızın teknik direktörlüğüne uzun yıllar boyunca Beşiktaş Futbol Akademisi'nde antrenörlük ve teknik sorumlu görevlerinde bulunan Sarp Yiğit getirilmiştir. Sarp Yiğit'e yeni görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

