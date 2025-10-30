Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi prim müjdesi

MURAD TAMER - Son dört maçında sadece bir galibiyet çıkarabilen Beşiktaş’ta gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Siyah beyazlı camiada artık puan kaybına tahammül yok. Takım içindeki moral bozukluğunu gidermek ve sezonun geri kalanına umutla bakmak için teknik heyet ve futbolcularda tek hedef galibiyet. Tüpraş Stadı’nda oynanacak derbi, Beşiktaş için sadece üç puan anlamına gelmiyor; aynı zamanda camianın yeniden kenetlenmesi açısından da büyük önem taşıyor.

MORALLER YÜKSELDİ

Başkan Serdal Adalı derbi öncesi takımın motivasyonunu artırmak için elini cebine attı. Siyah beyazlıların patronu, Fenerbahçe maçının kazanılması halinde özel prim dağıtacağının müjdesini verdi. Bu haber takımda morallerin yükselmesini sağladı. Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi açısından da bu derbi bir dönüm noktası niteliğinde. Fenerbahçe karşısında alınacak galibiyet hem takımı hem hocayı rahatlatacak. Ancak muhtemel bir yenilgi, zirve yarışındaki umutları tamamen sona erdirecek.

RAFA SİLVA YOK

Siyah beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Kasımpaşa maçında sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan Rafa Silva dünkü idmana da çıkmadı. Portekizli yıldızın derbiye yetişmesi bekleniyor.