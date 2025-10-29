Kenan Yıldız attı, Juventus'un 8 maçlık hasreti son buldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Juventus, Udinese'yi 3-1 mağlup etti ve Igor Tudor'un ayrılığının ardından çıktığı ilk karşılaşmada galibiyet hasretine son verdi.
Serie A'nın 9. haftasında Juventus, konuk ettiği Udinese'yi 3-1 yendi ve 8 maçlık galibiyet hasreti son buldu.
KENAN PENALTIDAN ATTI
Torine ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Dušan Vlahovic, 67. dakikada Gatti ve 90+6. dakikada penaltıdan Kenan Yıldız kaydetti. Konuk Udinese'nin tek golü ise 45+1. dakikada Nicolò Zaniolo'dan geldi.
8 MAÇLIK HASRET BİTTİ
Bu sonuçla tüm kulvarlarda 8 maçlık galibiyet hasretini bitiren Juventus, 15 puanla 6. sıraya yükseldi. Udinese ise 12 puanla 9. sırada kaldı.
Juventus, İtalya Serie A'nın 10. haftasında Cremonese ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Udinese ise Atalanta'yı konuk edecek.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı