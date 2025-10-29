Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Real Madrid'de tehdit krizi! Öfkesi dinmedi, soyunma odası karıştı

Real Madrid'in, Barcelona'yı 2 golle mağlup ettiği El Clasico'nun ardından eflatun beyazlılarda soyunma odasında tartışma yaşadığı ve Xabi Alonso ile Vinicius Jr arasında sinirlerin gerildiği ileri sürüldü.

El Clasico zaferinin ardından Real Madrid’de Teknik direktör Xabi Alonso ile Vinicius Jr arasında yaşanan tartışma kulübü karıştırdı.

LaLiga’nın 10. haftasında Real Madrid'in, Barcelona'yı mağlup ettiği El Clasico'da oyundan alınmasına öfkelenen Vinicius Jr'ın gösterdiği tepki dev mücadeleye damga vurdu.

TEHDİT ETTİĞİ İDDİASI

Footmercato'nun haberine göre; Xabi Alonso, oyundan alındığı için soyunma odasında da tepkisini sürdüren Brezilyalı yıldız Vinicius Jr'ı tehdit etti.

OYUNDAN ALINMASINA ÇOK SİNİRLENDİ

Vinicius Jr, 72. dakikada değişiklik tabelasında kendi numarasını görünce büyük tepki gösterdi ve Brezilyalı yıldız, Alonso'ya dönerek bir şeyler söyleyerek soyunma odasına gitti.

SOYUNMA ODASINDA GERGİN ANLAR

Öfkesi dinmeyen Brezilyalı yıldız, tepkisini soyunma odasında da sürdürdü ve İspanyol teknik adamla gergin anlar yaşadı. Vinicius Jr'ı takım disiplinini bozmakla suçlayan Teknik Direktör Xabi Alonso, Brezilyalı yıldızı kadro dışı bırakmakla tehdit etti.

REAL MADRID TARAFTARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Yaşanan hadise Real Madrid taraftarlarını sosyal medyada ikiye böldü. Alonso'yu disiplin sağladığı için destekleyenlerin yanı sıra, krizi yönetemediği gerekçesi ile öfkelenenler de oldu. Vnicius'un haksızlığa uğradığını düşünen taraftarlar sosyal medyada adeta küplere bindi. 

ÖZÜR DİLEDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Brezilyalı yıldız, "El Clasico’da oyundan çıkarken verdiğim tepkiden dolayı tüm Madridistalardan özür dilerim. Bazen takımıma yardım etme isteğimle tutkuma yenik düşüyorum. Rekabetçi karakterim, bu kulübe ve onun temsil ettiklerine duyduğum sevgiden geliyor." ifadelerini kullandı.

