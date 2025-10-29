Dünya devi, Kenan Yıldız ve Victor Osimhen'in peşinde: Kesin olarak istiyorlar
Gelecek sezon için Polonyalı yıldız Robert Lewandoski'nin yerine bir forvet arayışına giren Barcelona'nın, Galatasaray'ın 26 yaşındaki golcüsü Victor Osimhen'i transfer listesine eklediği ileri sürüldü. İspanyol ekibinin, milli futbolcu Kenan Yıldız'ı da yakından takip ettiği belirtildi.
Barcelona Kulübü'ne yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo Gazetesi'nden Gabriel Sans, Victor Osimhen'in İspanyol kulübünün transfer listesinde olduğunu söyledi.
Barcelona'da forvet belirsizliği oluştuğu ve arayışlara başlayan İspanyol devinin, rotayı sarı kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızına çevirdiği ileri sürüldü.
"LEWANDOSKİ'NİN DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ GARANTİ DEĞİ"
Radyospor'a konuşan Sans, ''Barcelona, çok iyi bir santrafora ihtiyaç duyuyor ve gelecek sezon için bir santrafor arayışında. Lewandoski'nin devam edip etmeyeceği garanti değil. 37 yaşında ve şu anda sakatlığı var, nasıl döner bilinmiyor." dedi.
"BARCELONA'NIN İSTEDİĞİ BİR OYUNCU"
Victor Osimhen'in kesin olarak Barcelona'nın transfer listesinde olduğunu belirten Sans, "Bu çerçeveden baktığımızda Victor Osimhen, Barcelona'nın istediği bir oyuncu. Bu kesin ama şu anda bu konuda ne bir görüşme yapıldı ne de taraflar arasında konuşma oldu. Kesin olarak Osimhen bugün Barcelona'nın transfer listesinde ama Lewandowski'nin durumuna bakmak gerekir. Kulüpteki geleceği nasıl şekillenecek bilmiyoruz. Osimhen gol ve başarı demek. Evet... Barcelona onu çok yakından takip ediyor.'' ifadelerini kullandı.