Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Menajerinin sözleri ekipleri harekete geçirdi

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Menajerinin sözleri ekipleri harekete geçirdi

Güncelleme:
Spor Haberleri

Galatasaray'ın golcü yıldızı Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, kulüpten henüz yeni sözleşme teklifi almadıklarını açıkladı. İtalyan basını ise Arjantinli futbolcunun gelecek sezon hangi takımda forma giyebileceğini duyurdu.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, son açıklamaları ile spor gündemine bomba gibi düştü. Pino, İtalyan gazeteci Di Marzio'ya yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılılardan henüz kendilerine bir teklif gelmediğini ifade etti ve "Şu ana kadar kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi. Biz aralık ayına kadar bekleyeceğiz, o tarihe kadar bir teklif gelmezse başka seçenekleri değerlendirmekte özgür olacağız" dedi.

Bu açıklamaların ardından Icardi'nin geleceğine dair çok çarpıcı bir iddia geldi.

YENİ ADRESİ İTALYA OLABİLİR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Icardi'nin yeni adresi Serie A olabilir. Daha önce Inter forması giyen deneyimli golcünün Como forması giyebileceği belirtildi.

Como'nun Morata'dan memnun olmadığı ve kadrosuna Icardi'yi katabileceği, Arjantinli golcünün de İtalya'ya geri dönüşe kapıyı açık bıraktığı vurgulandı.

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Menajerinin sözleri ekipleri harekete geçirdi - 1. Resim

99 MAÇTA 67 GOL, 22 ASİST

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 99 maça çıktı ve 67 gol, 22 asistlik skor katkısı verdi.

Sarı-kırmızılılarla sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

