Kavukcu'dan Icardi ve Barış Alper açıklaması: İkisini de bırakmayız

ALİ NACİ KÜÇÜK - G.Saray, Puma ile sponsorluk sözleşmesini yenilerken başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu flaş açıklamalarda bulundu. Özbek “Son üç yılın şampiyonuyuz. Hedeflerimize ulaştık. Bu sene Şampiyonlar Ligi’nde başarı çıtasını yukarıya çekmek istiyoruz” dedi.

ÇABUK TÜKETİYORUZ

Haklarında sık sık transfer dedikodusu çıkan Mauro İcardi ve Barış Alper Yılmaz ile ilgili konuşan Kavukcu ise “İcardi bu sezon beş gol attı. Performans düşüklüğü olabilir ama bize neler kazandırdı… Çok çabuk tüketiyoruz. Bu kadar genç taraftarımız varsa, İcardi sayesinde oldu. Bizimle kalmasını isteriz” dedi.

BİR BARIŞ BULAMAYIZ

İcardi ile sezon sonu geldiğinde oturup konuşacaklarını dile getiren Kavukcu taraftarların son maçta Barış Alper’i ıslıklamasıyla ilgili olarak da “Barış Alper Yılmaz üç senedir bu takımın en değerli oyuncularından bir tanesi. Barış’a çok ciddi teklifler geldi. Böyle bir oyuncu bulmamız da çok güç. Çok iyi bir karakteri var. Galatasaray’a olan aidiyeti insanların söylediği gibi değil. Herkes transferde ne kadar harcadığımızı konuşuyor ama çok fazla oyuncu sattık ve kimse ne kadar kaynak girdiğini konuşmadı. Lig devam ederken oyuncularımızla ilgili spekülasyonlara izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.

100 MİLYON AVROLUK İMZA

Galatasaray, Puma ile olan forma sponsorluğu sözleşmesini 5+5 yıl olmak üzere 10 yıl daha uzattı. Toplam 83 milyon avroluk anlaşmada ayrıca 14,5 milyon avroluk başarı bonusu da bulunuyor.

KAVUKCU'DAN HODRİ MEYDAN: HADİ 75 MİLYONA BİR OSİMHEN ALIN!

Dünyada büyük ses getiren Victor Osimhen transferine değinen Abdullah Kavukcu “75 milyon avroya bir Osimhen alsınlar bakalım! Bu mümkün mü? Osimhen’e bizden çok daha yüksek teklif yapıldı. Araştırırsanız, bulursunuz! Ancak Osimhen, Galatasaray’ı tercih etti. Osimhen’in sözleşmesinde çıkış maddesi yok” dedi.