Dursun Özbek'ten Osimhen ve 75 milyon euro açıklaması: Sözleşmedeki detaya dikkat çekti

Galatasaray ile spor giyim markası Puma arasındaki forma sponsorluğu anlaşması RAMS Park'ta düzenlenen imza töreniyle yenilendi. Törene sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu katıldı. Özbek, Victor Osimhen transferine değinirken; Kavukcu ise kontratının son yılındaki Mauro Icardi hakkında açıklamalarda bulundu.

"75 MİLYON EURO BONSERVİSİN DÜŞÜK KALDIĞI KONUŞULUYOR"

Osimhen'in sözleşmesine çıkış maddesi koydurmadıklarını belirten Galatasaray Başkanı, "Transfer sürecinde sözleşmesinde çıkış maddesi vardı, 75 milyon euro gibi. Osimhen ile bizim yaptığımız sözleşmede çıkış maddesi yok. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek bir futbolcu. Onu transfer ettiğimiz gün bu miktarın yüksek olduğu konuşuluyordu. Şimdi ise insanlar Osimhen'e verilen bonservis bedelinin düşük kaldığını düşünüyor" ifadelerini kullandı.

"ICARDI'NIN SÖZLEŞMESİNİ SEZON SONU KONUŞACAĞIZ"

Abdullah Kavukcu, Barış Alper Yılmaz ve Icardi'nin durumlarına değinerek, "Barış Alper, 3 senedir takımın en değerli oyuncularından. Başkanla mevcut takımı bozmadan kadroya takviye yapmamız gerektiğini konuşmuştuk. Çok fazla oyuncu sattık, oradan kaynak geldi. Kimse bunu konuşmadı. Icardi'nin bir yıl daha sözleşmesi var. Performanslarda düşüş olabilir. Icardi, bize neler kazandırdı? Sene sonu geldiğinde sözleşmesini konuşacağız. Kalmasını isteriz, değerlerimize sahip çıkmalıyız. Barış Alper için çok ciddi teklifler geldi. Onun gibi futbolcu bulmamız zor. Kendisinin de çok iyi karakteri var, sonuna kadar yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Seyircilerimizin de ona destek olması önemli" dedi.

"OSIMHEN İÇİN 75 MİLYON EURODAN FAZLASI NAPOLI'YE TEKLİF YAPILMIŞTI"

Galatasaray'da bir aile ortamı olduğunu vurgulayan Kavukcu, "Osimhen'i alacağımızı belirttiğimizde herkes çok fazla yorum yaptı. Onu almak için kaynağı bulmak önemli. Osimhen'i aldığımız fiyatın çok üzerinde onun için kulübü Napoli'ye teklif yapılmıştı. Osimhen de 'İsterlerse 100 milyon euro versinler, ben Galatasaray'dan başka kulübe gitmeyeceğim' dedi. Onun o duruşu çok önemliydi" sözlerini sarf etti.