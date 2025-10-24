Victor Osimhen, Galatasaray'ın kasasını doldurdu: 31 milyon avroluk çılgın gelir

ALİ NACİ KÜÇÜK - G.Saray’ın 75 milyon avroluk rekor ücretle tapusunu aldığı Victor Osimhen, sarı kırmızılıları pişman etmedi. Nijeryalı yıldız, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde attığı gollerle kulübe büyük para kazandırdı. Geçen sezonki şampiyonlukta başrolü oynayan Osimhen, Devler Ligi’ne ayakbastı parası olarak sarı kırmızılı kulübe 18,8 milyon avro kazandırdı. Frankfurt maçından puan alamayan Galatasaray, Osimhen’in golleriyle aldığı Liverpool ve Bodo/Glimt galibiyetlerinden toplamda 4,2 milyon avro daha kazandı. Böylece Osimhen’in sadece Devler Ligi’nden katkısı 23 milyon avroyu buldu.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ

Ligde de namağlup yoluna devam eden Galatasaray, Victor Osimhen’in önderliğinde zirvede tek başına emin adımlarla bir kere daha şampiyonluğa koşarken, sarı kırmızılılar para/puan hesabından şu ana kadar toplam 240 milyon lira kazandı. Sezon başında transfere özel olarak hazırlanan maske ve çeşitli ürünlerden oluşan Osimhen kiti başkan Dursun Özbek’in çağrısıyla GS Store’lardan 40 bin adet satıldı. Bu satışlardan 400 milyon lira kasaya konuldu. “Osimhen’e bu kadar para verilmez” diyenlere inat Nijeryalı yıldız şimdiden rekor ücretinin neredeyse üçte birini kasaya geri koymuş oldu.

REKORLARIN ADAMI

1-0’lık Liverpool maçından sonra attığı iki golle 3-1’lik Bodo/Glimt galibiyetinin de mimarı olan Osimhen bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki gol sayısını 3’e çıkardı. Nijeryalı yıldız sarı kırmızılı formayla Avrupa kupalarında üst üste yedinci maçında da gol atarak Burak Yılmaz’a ait altı maçlık seriyi geride bıraktı. Galatasaray’ın Devler Ligi’ndeki en erken golüne (3. dk.) imza atan Osimhen bu ünvanı da eline geçirdi. Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında 9 gole ulaşan Osimhen, 8 gollü Mauro İcardi’yi geçmeyi başardı.

7 MAÇLIK SERİ

Avrupa kupalarında oynadığı son yedi maçta da gol atan Victor Osimhen, Galatasaray tarihinde en uzun seriyi yakalayan oyuncu oldu.

Bodo/Glimt: 2 gol

Liverpool 1 gol

AZ Alkmaar: 1 gol

Ajax: 1 gol

Dinamo Kiev: 1 gol

AZ Alkmaar: 1 gol

Tottenham: 2 gol

TOPLAMDA 42 GOL

Sarı kırmızılı ekipte 49. resmî maçına Bodo karşısında çıkan Osimhen, yaptığı “Double” ile toplamda 42 gole ulaştı. Galatasaray tarihindeki en golcü yabancılar sıralamasında 41 golle 6. sırada yer alan Cevad Prekazi’yi geçen yıldız santrfor, ilk beşe bir adım daha yaklaştı.