Meteoroloji’nin şiddetli fırtına uyarısında bulunduğu Mersin'in Mut ilçesinde, fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.

FIRTINA ÇATIYI UÇURDU

İlçeye bağlı Doğancı Mahallesi Mirza Bey Sokak’ta şiddetini artıran fırtına sabaha kadar etkili oldu. Vatandaşlar, şiddetli fırtına nedeniyle zor anlar yaşanırken bir binanın da çatısı uçtu.

Yürekleri ağza getiren olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, uçan çatı yola savruldu. Çevredekileri korkutan olay sonrasında trafik bir süre aksadı. Savrulan çatı parçası ekipler tarafından yoldan kaldırılırken, çatı nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

