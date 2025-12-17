Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan bıçak bileme ustası, dededen toruna miras kalan mesleğini 7'nci kuşak olarak 50 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Günde 12 saat çalışan usta, 50-60 bin lira maaşa rağmen çırak bulamamaktan yakınıyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Demirciler Çarşısı'nda bıçak bileme ve satış işini yapan 65 yaşındaki Mehmet Şakar, mesleğini 7'nci kuşak olarak ailesinden devralarak sürdürüyor. 15 yaşında babasının yanında mesleğe adım atan Mehmet Şakar, 50 yıldır sabahın erken saatlerinde açtığı iş yerinde bıçak bileme ve satış işi yapıyor. Şakar, ailesinde dededen oğula aktarılan mesleğin kendisinden sonra da oğlu tarafından devam ettirildiğini de söyledi.

"BEN 7'NCİ KUŞAĞIM"

Meslek serüvenini anlatan Mehmet Şakar, "Bu mesleği 50 senedir yapıyorum. 40 sene Kırıkkale'de yaptım, 10 yıldır da Antalya'dayım. Babamın babası yapıyormuş, onun da babası dedeleri yapıyormuş. Ben 7'nci kuşağım." dedi.

Mesleğini 7'nci kuşak olarak devam ettiriyor: 60 bin liraya çırak bulamıyor

"OĞLUM DA BU İŞİ YAPIYOR"

Bursa ve Kırıkkale'de atölyeleri bulunduğunu belirten Şakar, bıçakların atölyede üretildiğini, Antalya'daki iş yerinde ise bileme işlemini yaptığını kaydetti. Şakar, "Bir oğlum var, şu an Kırıkkale'de bu işi yapıyor." ifadelerini kullandı.

"50-60 BİN LİRAYA ÇIRAK BULAMIYORUZ"

Gençlerin mesleğe ilgi göstermediğini dile getiren Mehmet Şakar, eleman sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayarak, "Şu an eleman bulamıyoruz. Çalışmak isteyen olsa 50-60 bin lira maaş veririz." diye konuştu.

Mesleğini 7'nci kuşak olarak devam ettiriyor: 60 bin liraya çırak bulamıyor

GÜNDE 12 SAAT ÇALIŞIYOR

İşlerinin yoğun olduğunu anlatan Şakar, müşteri portföyünün büyük bölümünü lokanta, restoran ve otellerin oluşturduğunu söyledi. "Sabah 8'den akşam 8'e kadar buradayım. Her gün yoğunluk oluyor. Kurban Bayramı Antalya'da biraz zayıf geçiyor ama diğer günler satışlarımız iyi". diyen Şakar, otellere giderek doğrama tahtalarının temizliğini yaptığını, bıçakları bilediğini aktardı.

Bıçak bilemenin yanı sıra ızgara, şiş, mangal, doğrama tahtası ve soba da sattığını belirten Şakar, hem satış hem de bakım hizmeti verdiklerini kaydetti.

"GÜN OLUYOR 5 BIÇAK SATIYORUZ, GÜN OLUYOR 300 BIÇAK"

Üretim sürecinin de değiştiğini anlatan Mehmet Şakar, "Eskiden bıçakları tek tek elimizle yapardık. Şimdi makine kesiyor, biz sapını takıyor, bilemesini yapıp paketliyoruz." dedi. Satışların gününe göre değiştiğini belirten Şakar, "Gün oluyor 5 bıçak satıyoruz, gün oluyor 300 bıçak. İç Anadolu'ya, Doğu'ya 300, 500, hatta 2 bin bıçak toptan gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

