Yeni anlaşma KAP'a bildirildi: Galatasaray'a kazanacağı para ortaya çıktı

Galatasaray, Puma ile sponsorluk anlaşmasını yenilerken; forma sponsorluğunu içeren sözleşmenin detayları ortaya çıktı. 10 yıl için 83 milyon euro karşılığında anlaşma yapıldığını açıklandı. Ayrıca anlaşmada 14 milyon 500 bin euro başarı bonusu elde edilebileceği duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yeni anlaşmaya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Puma Spor Giyim Sanayi ve Tic. A.Ş. (Puma) arasında imzalanan ve 20.11.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilen sponsorluk sözleşmesinin tadil edilmesi için ek protokol imzalanmıştır.

Ek protokol uyarınca, sözleşmenin süresi 2035-2036 (5+5) futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda, ana sözleşme uyarınca, Şirketimize ödenecek toplam net 25.000.000 EURO tutarlı sabit ödeme, 10 (on) futbol sezonu için 83.000.000 EURO olarak revize edilmiştir.

Bununla birlikte, şarta bağlı başarı koşullarının gerçekleşmesi durumunda 14.500.000 EURO'ya kadar başarı bonusu elde edilebilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."