Yeni anlaşma KAP'a bildirildi: Galatasaray'a kazanacağı para ortaya çıktı

Yeni anlaşma KAP'a bildirildi: Galatasaray'a kazanacağı para ortaya çıktı

- Güncelleme:
Galatasaray Kulübü, spor giyim markası Puma ile forma sponsorluğunu içeren sözleşmeyi yeniledi. Yeni sözleşme ile sarı-kırmızılılar, 83 milyon euro garanti olmak üzere başarı bonuslarının gerçekleşmesi halinde 97 milyon 500 bin euro gelir elde edecek.

Galatasaray, Puma ile sponsorluk anlaşmasını yenilerken; forma sponsorluğunu içeren sözleşmenin detayları ortaya çıktı. 10 yıl için 83 milyon euro karşılığında anlaşma yapıldığını açıklandı. Ayrıca anlaşmada 14 milyon 500 bin euro başarı bonusu elde edilebileceği duyuruldu.

Yeni anlaşma KAP'a bildirildi: Galatasaray'a kazanacağı para ortaya çıktı - 1. Resim

Sarı-kırmızılı kulüpten yeni anlaşmaya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Puma Spor Giyim Sanayi ve Tic. A.Ş. (Puma) arasında imzalanan ve 20.11.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilen sponsorluk sözleşmesinin tadil edilmesi için ek protokol imzalanmıştır.

Yeni anlaşma KAP'a bildirildi: Galatasaray'a kazanacağı para ortaya çıktı - 2. Resim

Ek protokol uyarınca, sözleşmenin süresi 2035-2036 (5+5) futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda, ana sözleşme uyarınca, Şirketimize ödenecek toplam net 25.000.000 EURO tutarlı sabit ödeme, 10 (on) futbol sezonu için 83.000.000 EURO olarak revize edilmiştir.

Bununla birlikte, şarta bağlı başarı koşullarının gerçekleşmesi durumunda 14.500.000 EURO'ya kadar başarı bonusu elde edilebilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

