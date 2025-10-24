Mario Lemina'nın sözleşmesindeki '+1 yıl' şartı ortaya çıktı: İşte opsiyon maddesi...

Galatasaray'da ilk olarak 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giyen Mario Lemina, geçtiğimiz şubat ayında bu defa bonservisiyle sarı-kırmızılılara döndü. Performansıyla alkış alan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun imza attıüı 1,5 + 1 yıllık sözleşme sezon sonunda sona erecek.

OPSİYON İÇİN 'YÜZDE 60' ŞARTI

Sporx'te yer alan habere göre; Lemina'nın kontratındaki opsiyon maddesi, bu sezon oynanacak resmi maçların yüzde 60'ında forma giymesi durumunda devreye girecek. Ancak Gabonlu futbolcunun performansından memnun olan Galatasaray yönetiminin, teknik direktör Okan Buruk'tan gelecek rapora göre maçların yüzde 60'ında oynamasa bile uzatma opsiyonunu devreye sokabileceği öğrenildi.

MAÇLARIN YÜZDE 83'ÜNDE OYNADI

Mario Lemina, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı12 resmi maçın 10'unda forma giydi. Kayserispor maçında sakatlığı nedeniyle yer almazken, Eyüpspor mücadelesinde ise maç kadrosunda olmasına karşın rotasyon nedeniyle görev almadı. Tecrübeli orta saha, şu ana kadar maçlarda 'yüzde 83 oynama ortalaması' yakaladı.