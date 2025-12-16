"Olacak O Kadar" programıyla hafızalarda yer edinen Levent Kırca'nın vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen, eski eşi Oya Başar'ın "tedaviyi reddetti" açıklamasının ardından ne zaman hayatını kaybettiği yeniden merak edilmeye başlandı.

"Olacak O Kadar" isimli televizyon programıyla bir döneme damgasını vuran ünlü komedyen Levent Kırca'nın vefatının üzerinden tam 10 yıl geçti.

Kısa süre önce Oya Başar'ın açıklamaları üzerine Levent Kırca yeniden gündeme geldi. Özellikle ne zaman öldüğü en çok araştırılan konulardan biri oldu.

LEVENT KIRCA NE ZAMAN ÖLDÜ?

Levent Kırca 12 Ekim 2015 yılında 67 yaşında hayatını kaybetti. Kırca'nın cenazesi, 13 Ekim 2015 tarihinde Levent Camisi'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

LEVENT KIRCA NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Levent Kırca'nın 2015 yılında karaciğer kanserine yakalandığı ve bu süreçte kemoterapi tedavisi gördüğü biliniyor.

12 Ekim 2015 gecesi saat 02.40'ta Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde öldü.

LEVENT KIRCA KİMDİR?

Levent Kırca, 28 Eylül 1950 yılında Samsun'da doğup 12 Ekim 2015 yılında İstanbul'da öldü. Türk komedyeni tiyatro ve sinema oyuncusudur. Kırca'nın 4 çocuğu vardır.

Nasreddin Hoca, Oyun Treni, Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?, Bu Oyun Nasıl Oynanmalı?, Sağlık Olsun!, Ne Olur Ne Olmaz? gibi televizyon dizilerinin yapımcılığı görevini üstlendi. 1978'de Taşı Toprağı Altın Şehir adlı filmle sinemaya ayak bastı.

Ne Olacak Şimdi? ve Mavi Muammer adlı filmlerde oynadı. Hodri Meydan Topluluğu adlı tiyatro grubunu kurdu. Eski eşi Oya Başar ile birlikte "Güzel ve Çirkin" ve "Sefiller" adlı oyunlarda sahneye çıktı.

