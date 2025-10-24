Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'ın Filistin koreografisinden rahatsız oldular! İsrail medyasından UEFA'ya küstah çağrı

Galatasaray&#039;ın Filistin koreografisinden rahatsız oldular! İsrail medyasından UEFA&#039;ya küstah çağrı
Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen işgalci İsrail, Galatasaraylı taraftarların gündem olan Filistin koreografisini hedef aldı. İsrail medyası, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi tribünde oluşturulan 'Soykırımı durdurun' (Stop The Genocide) mesajını UEFA'ya şikayet etti.

Galatasaray taraftarı, Şampiyonlar Ligi'nde önceki akşam RAMS Park'ta oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi dev Filistin bayrağı ve 'Soykırımı durdurun' (Stop The Genocide) yazısıyla koreografi oluşturdu. Gündem olan koreografi, İsrail medyası tarafından UEFA'ya şikayet edildi.

Tüm dünyanın dikkatini çeken koreografinin fotoğrafını X hesabından paylaşan Hayom gazetesi, "Şampiyonlar Ligi'nde aşırı antisemitik gösteri: Türk Galatasaray taraftarları pankartlarla Filistin bayrağı oluşturdu ve 'Soykırımı durdurun' yazan dev bir pankart açtı. UEFA ceza verecek mi?" ifadelerini kullandı.

İSRAİL İÇİN 'MEN' BASKISI

İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle spordan men edilmesi konusunda uluslararası kamuoyunun büyük baskısı altında.

UEFA İcra Kurulu, İsrail'i milli takım ve kulüp bazında turnuvalardan men etmek için harekete geçmiş, planlanan olağanüstü toplantı Barış Planı'nın açıklanmasıyla rafa kaldırılmıştı.

