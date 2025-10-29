Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İşte Zorbay Küçük'ün bahis oynadığı maçlar! FIFA kokartlı hakem ilk kez konuştu

Bahis skandalında adı geçen FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis oynadığı ortaya çıktı. Ersin Düzen'in aktardığı bilgilere göre, UEFA konuyla ilgili ayrı bir soruşturma başlatabilir. İşte detaylar...

Gündeme bomba gibi düşen bahis skandalına dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yapılan incelemelerde 571 hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğu, bunlardan 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığı tespit edildi.

Sevk edilenler arasında 7 üst klasman hakem de yer alıyor. O isimler şöyle: Zorbay Küçük, Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammet Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun.

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN BAHİS DETAYLARI

Gazeteci Ersin Düzen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zorbay Küçük'ün bahis geçmişine dair detayları paylaştı. Düzen'in iddiasına göre Zorbay Küçük, kendisine ait hesaptan Arjantin Ligi maçlarına iki kez bahis oynandığını, toplam tutarın 40 TL olduğunu söyledi.

Ayrıca hesabına para gönderildiğini, ancak bu parayı kimin gönderdiğini bilmediğini ifade etti.

MAÇIN İPTALİNİ E-POSTA İLE ÖĞRENDİ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısının ardından UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti'ye konu ile ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

Zorbay Küçük'ün UEFA organizasyonunda görevli olduğu bir maçtan, görevinin UEFA tarafından iptal edildiğini bir e-posta ile öğrendiği aktarıldı. Küçük'ün bu olay üzerine bahis soruşturmasından haberdar olduğu bildirildi.

UEFA'DAN SORUŞTURMA HAZIRLIĞI

Zorbay Küçük'ün daha önce birçok uluslararası maçta düdük çaldığı biliniyor. UEFA ve FIFA'nın, TFF ile temas halinde kalarak süreci yakından izlediği ve konuyla ilgili bağımsız bir disiplin soruşturması açabileceği öne sürüldü.

KÜÇÜK: BEN OYNAMADIM

Küçük'ün ise yakın çevresine yaptığı açıklamalarda "Bahis oynamadım" diyerek kendini savunduğu ve olayın teknik bir yanlış anlaşılma olabileceğini dile getirdiği öğrenildi.

Ancak iddialar doğrulanırsa, Zorbay Küçük'ün FIFA kokartı ve uluslararası hakemlik kariyerinin tehlikeye girebileceği değerlendiriliyor.

