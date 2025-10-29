Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arda Turan'a beklenmedik şok: Veda ettiler

Arda Turan'a beklenmedik şok: Veda ettiler

Teknik Direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası Son 16 Turu'nda karşılaştığı Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Ukrayna Kupası Son 16 Turu'nda Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
 

KIEV ÇEYREK FİNAL BİLETİNİ ALDI

Valeriy Lobanovskyi Dynamo Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Dinamo, 2-1'lik skorla kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Dinamo Kiev'e galibiyeti getiren golleri Andriy Yarmolenko ve Eduardo Guerrero kaydetti. Shakhtar'ın tek golü Luca Meirelles'ten geldi.

SHAKHTAR KUPAYA HAVLU ATTI

Bu sonuçla Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası'na veda etti. 
 

"BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Ukrayna Milli Takımı ve Dinamo Kiev'in eski forveti Viktor Leonenko, Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan'ın kadro tercihlerine sert eleştiriler yöneltti.

Dinamo Kiev karşılaşması öncesinde Ukrayna basınında konuşan Leonenko, "Arda Turan oyuncuları çık sık değiştiriyor. Böyle bir şey görmedim. Kaptan Matviyenko yedekte oturuyor. Sanırım Arda hala ideal kadrosunu arıyor, umarım geç kalmaz" dedi.

PERFORMANSI

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in başında 22 resmi karşılaşmada görev aldı. 38 yaşındaki genç teknik adam; 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

Shakhtar Donetsk, 10. haftası geride kalan Ukrayna Ligi'nde 21 puanla lider durumda yer alıyor.

