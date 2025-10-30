Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Askerlik yol parası nasıl ve nereden alınır? Yol masrafı ödemesi gündemde

Askerlik yol parası nasıl ve nereden alınır? Yol masrafı ödemesi gündemde
Askere gidecek vatandaşlar için Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan “askerlik yol ve iaşe bedeli” ödemeleri yeniden gündeme geldi. Askerlik görevini yerine getirecek yükümlülere, yolculuk sırasında ortaya çıkan ulaşım masraflarını karşılamak amacıyla belirli bir miktarda yol parası ödeniyor. Askerlik yol parası nasıl ve nereden alınır sorgulanıyor.

Askerlik yol parası nasıl ve nereden alınır açıklandı. Askerlik yol parası, askere gidiş veya terhis sonrası dönüş sürecinde askerlerin ulaşım giderlerini karşılamak amacıyla devlet desteği olarak ödeniyor.

ASKERLİK YOL PARASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Askerlik yol parası, askere gidecek olan yükümlülere Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir ödemedir.

Yol parası ödemeleri PTT şubeleri aracılığıyla yapılır. Askere gidecek kişiler, kimlik belgeleriyle birlikte herhangi bir PTT şubesine gidip “Asal ödemesi” olduğunu belirterek yol paralarını alabilirler. Başvuru veya ek bir belge istenmez, ödemeler doğrudan kimlik ibrazı ile yapılır.

ASKERLİK YOL PARASI NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Yol parası, askere gidecek veya terhis olup evine dönecek olan er ve erbaşlara verilen bir ödemedir. Ödeme askerin gideceği mesafe dikkate alınarak belirlenir ve askerlik görevine katılım sürecinde kullanılması amaçlanır.

Devlet yol desteği ile askerlerin ulaşım masraflarını üstlenir. Her Türk vatandaşı, askerliğe sevk edildiğinde veya görevini tamamlayıp terhis olduğunda bu haktan yararlanabilir.

ASKERLİK YOL PARASI NE ZAMAN YATAR?

Askerlik yol ücreti, Askeralma Yönetmeliği’nin 102. maddesi kapsamında belirlenmiştir. Buna göre yol parası, sevk evrakı alındıktan sonra en geç 3 iş günü içinde PTT hesaplarına aktarılır.

Askerlik sevk belgesini alan yükümlüler, birliğine gitmeden önce ödemelerini çekebilir. 

ASKERLİK YOL PARASI NE KADAR, NASIL HESAPLANIR?

Yol parası miktarı, askerin nüfusa kayıtlı olduğu il veya ilçe merkezi ile görev yapacağı birliğin bulunduğu yer arasındaki mesafeye göre değişir. Hesaplama yapılırken Karayolları Genel Müdürlüğü’nün belirlediği mesafeler ve memur maaş katsayısı esas alınır.

Ayrıca askerlerin yol süresine göre iaşe bedeli (yemek parası) da tutara eklenir.

