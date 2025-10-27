Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Askerlik yerleri ne zaman belli olur, 2025 Kasım Celbi nasıl ve nereden öğrenilir?

Askerlik yerleri ne zaman belli olur, 2025 Kasım Celbi nasıl ve nereden öğrenilir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Askerlik yerleri ne zaman belli olur, 2025 Kasım Celbi nasıl ve nereden öğrenilir?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kasım celbi kapsamında silah altına yatacak yükümlüler için geri sayım devam ederken, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih merak konusu haline geldi. e-Devlet üzerinden sorgulanacak sınıflandırma sonuçlarıyla beraber, asker adaylarının hangi şehir ve birliklerde görev yapacağı belli oldu.

Kasım celbi öncesinde asker adaylarının gözü e-Devlet üzerinden duyurulacak askerlik sınıflandırma sonuçlarına çevrildi. Adaylar, sonuçlarla beraber celp dönemi görev yeri ve birlik bilgilerine erişebilecek.

Peki, "Askerlik yerleri ne zaman belli olur, 2025 Kasım Celbi nasıl ve nereden öğrenilir?" İşte tüm ayrıntılar..

Askerlik yerleri ne zaman belli olur, 2025 Kasım Celbi nasıl ve nereden öğrenilir? - 1. Resim

2025 KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacağını duyurdu. Ancak sonuçların hangi saate erişeme açılacağına dair henüz resmi bir bilgi paylaşılmamıştır.

Daha önce sınıflandırılan yükümlüler yeniden sınıflandırılmaya tabi tutulmayacak. Ancak, önceki dönemlerde yedek subay ya da astsubay adayı olarak ayrılan ve mazeretli olmadan celp döneminde bakaya kalanlar, 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereğince er statüsünde askere sevk işlemi gerçekleştirilecek. 

Askerlik yerleri ne zaman belli olur, 2025 Kasım Celbi nasıl ve nereden öğrenilir? - 2. Resim

ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2025 Kasım askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden öğrenebilecektir. Adayların ilk olarak  e-Devlet'e giriş yapması gerekiyor. Ardından bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

Er adayları, T.C. kimlik numaraları ve PTT'den aldıkları e-Devlet şifresiyle giriş yaparak görev yerlerini kolaylıkla görüntüleyebilecek. 

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kepçe ile alıp kaşıkla dağıttılar! Beşiktaş Belediyesi'nde aşevi üzerinden 600 milyonluk rüşvet skandalı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün okul var mı? 24 Ekim valilikten son dakika tatil kararı! - HaberlerBugün okul var mı? 24 Ekim valilikten son dakika tatil kararı!Fosil kelimesinin Latince kökeni hangi anlama gelir? Milyoner'e 500 bin TL değerindeki soru damga vurdu - HaberlerFosil kelimesinin Latince kökeni hangi anlama gelir? Milyoner'e 500 bin TL değerindeki soru damga vurduFIFA Dünya Kupası tarihinde en çok final oynayan ülke hangisidir? - HaberlerFIFA Dünya Kupası tarihinde en çok final oynayan ülke hangisidir?Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma sıcakları tarihleri - HaberlerPastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma sıcakları tarihleriLazio - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kenan Yıldız ilk 11'de mi? Serie A karşılaşması bu akşam! - HaberlerLazio - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kenan Yıldız ilk 11'de mi? Serie A karşılaşması bu akşam!Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, hangi gün ekranlara gelecek? - HaberlerUzak Şehir yeni bölüm ne zaman, hangi gün ekranlara gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...