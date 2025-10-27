Kasım celbi öncesinde asker adaylarının gözü e-Devlet üzerinden duyurulacak askerlik sınıflandırma sonuçlarına çevrildi. Adaylar, sonuçlarla beraber celp dönemi görev yeri ve birlik bilgilerine erişebilecek.

Peki, "Askerlik yerleri ne zaman belli olur, 2025 Kasım Celbi nasıl ve nereden öğrenilir?" İşte tüm ayrıntılar..

2025 KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacağını duyurdu. Ancak sonuçların hangi saate erişeme açılacağına dair henüz resmi bir bilgi paylaşılmamıştır.

Daha önce sınıflandırılan yükümlüler yeniden sınıflandırılmaya tabi tutulmayacak. Ancak, önceki dönemlerde yedek subay ya da astsubay adayı olarak ayrılan ve mazeretli olmadan celp döneminde bakaya kalanlar, 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereğince er statüsünde askere sevk işlemi gerçekleştirilecek.

ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2025 Kasım askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden öğrenebilecektir. Adayların ilk olarak e-Devlet'e giriş yapması gerekiyor. Ardından bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

Er adayları, T.C. kimlik numaraları ve PTT'den aldıkları e-Devlet şifresiyle giriş yaparak görev yerlerini kolaylıkla görüntüleyebilecek.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ