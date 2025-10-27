Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 'Define çetesi'ne operasyon! 15 şüpheli tutuklandı

'Define çetesi'ne operasyon! 15 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
&#039;Define çetesi&#039;ne operasyon! 15 şüpheli tutuklandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara merkezli 5 ilde, kendilerini 'define bulucu' olarak tanıtan 'define çetesi'ne yönelik dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini 'define bulucu' olarak tanıtan şüphelilere yönelik harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin bazı vatandaşların arsalarını araştırıp değeri olmayan sözde tarihi eserleri gömerek arsa sahiplerini kandırdığı belirlendi.

15 KİŞİYİ 13 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Arsa sahiplerini inandırmak için sözde uydu görüntülerini izlettiren ve mağdurlara kazma kürek vererek kazı yaptıran şüpheliler, kazı sonucu bulunan kendi gömdükleri malzemeleri alıp bölgeden ayrıldı. Daha sonra mağdurlarla iletişime geçerek, malzemeleri, arkeologlara ve uzmanlara göstereceklerini öne süren ve kendini 'tarihi eser uzmanı' olarak tanıtan kişilerle görüştürerek para talep etti. Zanlıların 15 mağduru yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

'Define çetesi'ne operasyon! 15 şüpheli tutuklandı - 1. Resim

Yaklaşık 4 ay süren takip sonucu Ankara merkezli İzmir, Tokat, Çankırı ve Yozgat'ta "Define çetesi"ne yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada tarihi eser süsü verilmiş haç, küp ve ayna gibi materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İbrahim Akın kimdir, kaç yaşında? Bayrampaşa Belediye Başkan vekili İbrahim Akın’ın hayatı ve biyografisi araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
216 kişiyi ağlarına düşürdüler! 521 milyonluk vurgun yapmışlar - 3. SayfaBu yöntemle 521 milyonluk vurgun yaptılarAnkara'daki uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı! Yaralılar var - 3. SayfaAnkara'daki uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı!Uludağ'da sıcak saatler! Kaybolunca polisi aradı, şarjı bitince silaha sarıldı - 3. SayfaKaybolunca polisi aradı, şarjı bitince silaha sarıldılar!Bursa'daki şantiyede acı olay! Son nefesini kulübede verdi - 3. SayfaBursa'daki şantiyede acı olay! Son nefesini kulübede verdiKastamonu'da ortalık savaş alanına döndü! Feci kazada 2 ölü 4 yaralı - 3. SayfaKastamonu'da feci kaza! 2 ölü 4 yaralıErzurum'dan geldiler, Kars'ta felaketi yaşadılar: Baba, evlat katili oldu - 3. SayfaÖrdek avı kabusa döndü!
Sonraki Haber Yükleniyor...