Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 216 kişiyi ağlarına düşürdüler! 521 milyonluk vurgun yapmışlar

216 kişiyi ağlarına düşürdüler! 521 milyonluk vurgun yapmışlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
216 kişiyi ağlarına düşürdüler! 521 milyonluk vurgun yapmışlar
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılıktan banka ve kripto para hesaplarında 521 milyon 334 bin 200 lira işlem hacmi tespit edilen 26 şüpheli gözaltına alındı. 6 aydır yürütülen teknik ve fiziki takip çalışması sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 6 aydır yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda; sahte sosyal medya hesapları kullanarak bungalov ev kiralama vaadiyle kurdukları çağrı merkezi üzerinden ülke genelinde 216 vatandaşı dolandıran, banka ve kripto para hesaplarında 521 milyon 334 bin 200 lira işlem hacmi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

216 kişiyi ağlarına düşürdüler! 521 milyonluk vurgun yapmışlar - 1. Resim

26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır merkezli Adana, Ankara, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Bursa ve Antalya illerinde yapılan operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Adli makamlara sevk edilen 26 şüpheliden 22'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bugün okul var mı? 24 Ekim valilikten son dakika tatil kararı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı! Yaralılar var - 3. SayfaAnkara'daki uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı!Uludağ'da sıcak saatler! Kaybolunca polisi aradı, şarjı bitince silaha sarıldı - 3. SayfaKaybolunca polisi aradı, şarjı bitince silaha sarıldılar!Bursa'daki şantiyede acı olay! Son nefesini kulübede verdi - 3. SayfaBursa'daki şantiyede acı olay! Son nefesini kulübede verdiKastamonu'da ortalık savaş alanına döndü! Feci kazada 2 ölü 4 yaralı - 3. SayfaKastamonu'da feci kaza! 2 ölü 4 yaralıErzurum'dan geldiler, Kars'ta felaketi yaşadılar: Baba, evlat katili oldu - 3. SayfaÖrdek avı kabusa döndü!Sürücünün ensesinde hissettiği sıcaklık hayatlarını kurtardı - 3. SayfaNasıl kurtulduklarına onlar bile şaşırdı!
Sonraki Haber Yükleniyor...