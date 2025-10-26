Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Diyarbakır sallandı, Naci Görür uyardı: Bölge stres biriktirdi, dikkatli olmalı

Diyarbakır sallandı, Naci Görür uyardı: Bölge stres biriktirdi, dikkatli olmalı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Diyarbakır sallandı, Naci Görür uyardı: Bölge stres biriktirdi, dikkatli olmalı
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, bölgenin 6 Şubat depremleri sonrasında stres biriktirdiği uyarısında bulundu.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana gelen deprem bölge halkında paniğe neden oldu. AFAD, saat 14.49'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, derinliğini ise 13,15 kilometre olarak belirtti.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Hani depreminin 'sığ bir deprem' olduğunu belirten Görür, sarsıntının Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

"STRES BİRİKTİRİYOR" UYARISI

Paylaşımında 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerini anımsatan Görür, bölgenin bu depremler nedeniyle stres biriktirdiği uyarısında bulundu.

Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kaledibi-Hani/Diyarbakır’da 4,0 sığ bir deprem oldu. Dicle-Lice Segmanı üzerinde olan deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde. Bu fay zonu 6 Şubat depremlerinde stres biriktirdi. Dikkatli olmalı. Sevgiyle."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

