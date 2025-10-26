Diyarbakır sallandı, Naci Görür uyardı: Bölge stres biriktirdi, dikkatli olmalı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana gelen deprem bölge halkında paniğe neden oldu. AFAD, saat 14.49'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, derinliğini ise 13,15 kilometre olarak belirtti.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Hani depreminin 'sığ bir deprem' olduğunu belirten Görür, sarsıntının Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

"STRES BİRİKTİRİYOR" UYARISI

Paylaşımında 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerini anımsatan Görür, bölgenin bu depremler nedeniyle stres biriktirdiği uyarısında bulundu.

Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: