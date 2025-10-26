Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Diyarbakır'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Diyarbakır'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Güncelleme:
AFAD, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Saat 14.49'da meydana gelen deprem, yerin 13.15 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depreme ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÇEVRE KENTLER DE SALLANDI

Sarsıntının Bingöl ve Tunceli ile çevre bölgelerde de hissedildiği bildirildi.

