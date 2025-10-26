Diyarbakır'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı
AFAD, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 14.49'da meydana gelen deprem, yerin 13.15 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depreme ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ÇEVRE KENTLER DE SALLANDI
Sarsıntının Bingöl ve Tunceli ile çevre bölgelerde de hissedildiği bildirildi.
