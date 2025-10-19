Diyarbakır'da konserde bıçaklı kavga! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bulunan Nevruz Parkında şiddet olayı meydana geldi.

Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. İzdihamın da yaşandığı olayda 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis olaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.