Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Diyarbakır'da konserde bıçaklı kavga! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da konserde bıçaklı kavga! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
KDV, Diyarbakır, Konser, Kavga, Bıçaklı Kavga, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’da düzenlenen bir konserde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bulunan Nevruz Parkında şiddet olayı meydana geldi.

Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. İzdihamın da yaşandığı olayda 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Diyarbakır'da konserde bıçaklı kavga! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis olaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da korkunç cinayet: Katil 14, maktul 16 yaşında…Fenerbahçeli yıldıza şok tepki: Tribünler yuhaladı, takım arkadaşları teselli etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şanlıurfa'da korkunç cinayet: Katil 14, maktul 16 yaşında… - 3. SayfaŞanlıurfa'da korkunç cinayet: Katil 14, maktul 16 yaşında…Zonguldak'ta tüyler ürperten olay! Su kuyusunda kadın cesedi bulundu... - 3. SayfaZonguldak'ta tüyler ürperten olay!Tur midibüsü şarampole yuvarlandı! Denizli'deki kazada ölü ve yaralılar var  - 3. SayfaTur midibüsü şarampole yuvarlandı! Bilanço ağırİş adamına lüks aracında silahlı saldırı! Olay yerinde hayatını kaybetti - 3. Sayfaİş adamına lüks aracında silahlı saldırı!Markete sığınarak kurtuldu! 65 yaşındaki adam, 15 yaşındaki hasmına kurşun yağdırdı - 3. Sayfa65 yaşındaki adam, 15 yaşındaki hasmına kurşun yağdırdı13 yaşındaki Buse sırra kadem bastı… Kameradaki detay ekipleri alarma geçirdi - 3. Sayfa13 yaşındaki Buse’den haber yok!
Sonraki Haber Yükleniyor...