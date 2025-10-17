TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kürtçe çağrı! Diyarbakır'dan seslendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş Kurtulmuş, Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nin 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş törende yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"BU SEFER BARIŞ HAKİM OLACAK"

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Bu sefer başaracağız, bu sefer barış hakim olacak, bu sefer esenlik hakim olacak, bu sefer kardeşlik hakim olacak." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu tecrübesi başarıyla tamamlandığında dünyanın birçok üniversitesinde, birçok siyasal bilgiler fakültesinde, sosyoloji bölümlerinde, araştırma merkezlerinde 'Türkiye'nin barış tecrübesi' diye okutulacak ve dünyaya örnek olarak gösterilecek bir model olacaktır. Bunun için herkesin yankı odalarından çıkarak bu ülkenin ortak menfaati nedir, bunun üzerine yoğunlaşması lazım."

Kurtulmuş, "Herkesin kendi dar siyasi gündemlerini bir tarafa bırakarak 86 milyonun, hatta dahasını söyleyeyim, bölgenin Türklerinin, Kürtlerinin, Araplarının, Acemlerinin, bölge halkının yararına olan nedir diye düşünmesi lazım. Herkesin acıların üzerinden yeni hesap sormaların peşine koşmak yerine acılarımızı, karşımızdakinin acısını anlayarak, kendi acımız olarak hissederek yolumuza devam etmemiz lazım." dedi.

NUMAN KURTULMUŞ KÜRTÇE KONUŞTU

Kurtulmuş, 2025-2026 akademik yılının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, sözlerini Kürtçe, "Birlik olalım, gönül gönüle, el ele olalım, aramızda barış esas olsun." sözleriyle bitirdi.