Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Papara'dan yasa dışı bahis iddialarına cevap: Şüpheli hesaplar MASAK'a bildirildi

Papara'dan yasa dışı bahis iddialarına cevap: Şüpheli hesaplar MASAK'a bildirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Papara&#039;dan yasa dışı bahis iddialarına cevap: Şüpheli hesaplar MASAK&#039;a bildirildi
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Papara, bazı basın organlarında çıkan "TMSF kayyumundan sonra yasa dışı bahis sitelerine para akışı devam ettiği" iddialarını yalanladı. Şirket, tüm faaliyetlerini ilgili mevzuata uygun yürüttüğünü, yasa dışı bahisle ilişki olan işlemleri tespit edip MASAK'a bildirdiğini açıkladı. TMSF'nin kayyum olarak atanmasının ardından yeni yönetim kurulunun oluşturulduğu ve şüpheli hesaplara geçici bloke uygulandığı bildirildi.

Papara Elektronik Para AŞ (Papara), bazı basın yayın mecralarında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Papara'dan yapılan açıklamada, "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) şirketimize kayyum atanması sonrasında da yasa dışı bahis sitelerine para akışının devam ettiği iddia edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Papara'nın 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat uyarınca faaliyet gösteren bir finansal ödeme kuruluşu olduğu belirtildi.

Papara'nın diğer tüm ödeme ve finansal kuruluşlar gibi, sistemin güvenli şekilde işletilmesini sağlamak ve yasa dışı işlemleri tespit ederek bunları ilgili kurumlara bildirmekle yükümlü olduğu aktarılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında şirkete TMSF'nin kayyum olarak atandığı ve yeni yönetim kurulu oluşturulduğu anımsatıldı.

YASA DIŞI BAHİSLE İLİŞKİLİ OLDUĞU TESPİT EDİLEN HESAPLAR MASAK'A BİLDİRİLDİ

Açıklamada, bu süreçte, şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesini teminen mevzuatına tabi oldukları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şirketin işlemlerine geçici limitler getirildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Eş zamanlı olarak, yeni yönetim tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) talimat ve koordinasyonu ile yapılan incelemeler kapsamında şüpheli olduğu tespit edilen hesaplara da geçici bloke uygulanmıştır. Bu incelemelerin tamamlanmasının ardından, yasa dışı bahisle ilişkili olduğu tespit edilen hesaplar MASAK'a bildirilmiş ve diğer müşteriler için işlem limitleri kaldırılmıştır.

Halihazırda Papara, çok sıkı bir denetim ve kontrol mekanizması altında faaliyetlerini sürdürmekte, şüpheli görülen hesaplar düzenli olarak ilgili kurumlara bildirilmekte, yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik teknik ve idari önlemler titizlikle uygulanmaktadır. Şirketimizi ve yasa dışı bahisle mücadelede büyük gayret ve kararlılık gösteren kişi ve kurumları hedef alan bu tür haberlere itibar edilmemesini rica ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

YÖS/2 sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
OSB'lerde yatırımlarını tamamlayamayan sanayicilere ek süre fırsatı - EkonomiOSB'lerde yatırımlarını tamamlayamayan sanayicilere ek süre fırsatıAltının kilogram fiyatı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi - EkonomiAltının kilogram fiyatı 6 milyon 205 bin liraya yükseldiMerkez Bankası 23 Ekim'de faiz indirecek mi? İşte ekonomistlerin beklentisi - EkonomiMerkez Bankası 23 Ekim'de faiz indirecek mi?Lonjada'da açık artırmaya yoğun ilgi: 16 iş yeri alıcı buldu - EkonomiLonjada'da açık artırmaya yoğun ilgi: 16 iş yeri alıcı buldu5G'de en güçlü frekans Turkcell'in! İşte 5G ile gelecek yenilikler - Ekonomi5G'de en güçlü frekans Turkcell'in! İşte 5G ile gelecek yeniliklerOrtalama metrekare fiyatı 40 bin TL’ye dayandı! İşte en pahalı ve ucuz illerde son rakamlar… - EkonomiOrtalama metrekare fiyatı 40 bin TL’ye dayandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...