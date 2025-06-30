Bloke hesaplarıla ilgi gözler yetkililere çevrildi: Papara açıldı mı, ne zaman açılacak?

Son zamanlarda adı yasa dışı bahis soruşturmasıyla anılan elektronik ödeme platformu Papara'ya uygulanan erişim sorunu devam ediyor. Şirket tarafından yapılan son açıklamada riskli görülmeyen hesapların kademeli olarak erişime açılacağı belirtilmişti. Hesapları bloke edilen birçok kullanıcı Papara açıldı mı, ne zaman açılacak? sorusuna cevap aramaya başladı.

Finansal teknoloji şirketlerinden biri olan Papara, bloke hesapların açılış tarihine ilişkin açıklamada bulundu.

Şirket tarafından yapılan incelemelerde şüpheli olmadığı tespit edilen hesaplardaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, şüpheli hesapların da ilgili kurumlara raporlanacağı da belirtildi.

Papara kullanıcıları, Papara'da yaşanan erişim sorunlarının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı.

PAPARA AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Papara kullanıcıları, uygulamaya giriş yapmaları halinde “İçerik yüklenemedi” ya da “Bu işlem limitlerimizin üzerinde sayıda denenmiştir” gibi hatalarla karşı karşıya kalıyor.

Papara şu an için açılmamıştır. Ancak kısa süre içerisinde Papara uygulamasının yeniden hizmete girmesi bekleniyor.

Papara yetkililerinin son olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kamuoyuna Duyuru

Papara Elektronik Para AŞ, bir finansal ödeme kuruluşu olarak, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca sistemin güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak ve yasa dışı işlemleri tespit ederek bunları ilgili kurumlara raporlamakla sorumludur.

Bilindiği üzere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Şirketimize Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmış ve yeni Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.

Söz konusu soruşturma kapsamında, şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesi için öncelikle mevzuatına tabi olduğumuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şirketimizin işlemlerine limitler getirilmiştir.

Eş zamanlı olarak, yeni Yönetim tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) talimatı ve koordinasyonu ile yapılan incelemeler kapsamında, şüpheli olduğu tespit edilen bir kısım hesaplara geçici bloke uygulanmıştır.

Geçici olarak bloke konulan hesaplar detaylı olarak incelenmekte olup soruşturma konusu ile ilişkili olmadığı belirlenen hesaplardaki blokeler kademeli olarak kaldırılacak, şüpheli hesaplar mevzuat kapsamında ilgili kurumlara raporlanacaktır.

Devlet kurumlarının koordinasyonu ve denetiminde yürütülen bu süreçte, hiçbir suistimale göz yumulmadan, aynı zamanda hiçbir kullanıcının mağdur edilmemesi için azami özen gösterilmektedir.

Sürecin en kısa sürede tamamlanması ve tüm kullanıcılarımızın finansal hizmetlere kesintisiz şekilde erişebilmesi için yoğun bir şekilde çalışılmaktadır.

Gelişmeler oldukça şeffaf biçimde paylaşım sürdürülecektir."

PAPARA ÇALIŞIYOR MU?

Papara'ya yasa dışı bahis soruşturması başlatılması üzerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atanmıştı.

Şirket, bazı kullanıcıların hesaplarını incelediğini ve bu hesaplara girişin yapılabildiğini ancak bakiye kullanımı ve para transferi gibi işlemlerin geçici olarak durdurulduğu konusunda açıklama yaptı.

Tüm bilgilere bakıldığında Papara henüz çalışmıyor. Ancak papara kullanıcılarının mağdur olmaması adına çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.