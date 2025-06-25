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Son dakika papara açıldı mı? Papara erişim engelinde son durum araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Son dakika papara açıldı mı? Papara erişim engelinde son durum araştırılıyor
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Popüler elektronik para ve ödeme sistemleri platformu Papara, son zamanlarda yaşadığı erişim problemleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Kullanıcılar mobil uygulamaya giriş yaparken ya da herhangi bir işlem gerçekleştirmeye çalışırken birçok hata ile karşı karşıya kalıyor. Son dakika papara açıldı mı? İşte tüm ayrıntılar...

Elektronik para ve ödeme sistemleri platformu Papara, yaşanan erişim sorunları nedeniyle ön plana çıkıyor.

Uygulamaya giriş yapmakta zorlanan ve işlem esnasında hatalarla karşılaşan kullanıcılar, “Papara kapandı mı?” ve “Papara ne zaman açılacak?” sorularına cevap aramaya başladı.

Son dakika papara açıldı mı? Papara erişim engelinde son durum araştırılıyor - 1. Resim

PAPARA AÇILDI MI, ŞU AN ÇALIŞIYOR MU? (SON DAKİKA)

Papara kullanıcıları, sisteme giriş yapma aşamasında birçok aksaklıklar yaşıyor. Özellikle “İçerik yüklenemedi” ve “Bu işlem limitlerimizin üzerinde sayıda denenmiştir” gibi hatalar kullanıcıları mağduriyet yaşamasına neden oldu. 

Papara kullanıcıları, mobil uygulama üzerinden para transferi, ödeme ya da bakiye görüntüleme gibi işlemlede hata mesajları alıyor.

Papara tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı bahisle bağlantılı işlemlerin tespitinin gerçekleştirilmesi için geçici kısıtlamaların uygulandığı belirtildi. Bu kapsamda soruşturma ve denetim süreçlerinin tamamlanmasına göre şekillenecektir. 

Papara şu an için açılmamıştır. Kısa süre içinde yaşanan aksaklıkların kaldırılması bekleniyor.

Son dakika papara açıldı mı? Papara erişim engelinde son durum araştırılıyor - 2. Resim

PAPARA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kullanıcıların Papara üzerinden paralarını çekememeleri sebebiyle tedirginlik yaşaması sebebiyle Papara'dan açıklama yapıldı.

Papara'nın açıklaması şu şekilde;

"Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.
6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır.

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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