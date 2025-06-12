Papara hesap incelemesi ne zaman bitecek, bloke hesaplar ne zaman açılacak? Papara açıldı mı merak ediliyor!

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı süreçte Papara’ya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Yeni yönetimle birlikte şirket içinde mali denetimler başlatılmış, bazı kullanıcıların hesaplarına geçici erişim engelleri getirilmişti.

Papara tarafından yapılan açıklamalara göre, inceleme süreci hala devam ediyor. Bloke uygulanan hesaplar, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli biçimde tek tek inceleniyor.

Kullanıcıların geçmiş işlemleri analiz edilerek, yasa dışı bahis veya benzeri faaliyetlerle ilgisi bulunmayan hesapların tespit edilmesi hedefleniyor. Bu nedenle sürecin bitiş tarihiyle ilgili net bir takvim verilmiş değil. Şirket sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için yoğun şekilde çalışıldığını vurguladı.

İncelemelerin tümü ilgili mevzuatlar çerçevesinde yürütülürken, her kullanıcının durumunun titizlikle değerlendirildiği belirtiliyor.

Hesaplarına geçici bloke uygulanan kullanıcılar engellemelerin ne zaman kalkacağını öğrenmek istiyor. Papara’nın açıklamasına göre riskli işlem içermediği tespit edilen hesaplar aşamalı olarak tekrar erişime açılacak.

Süreç hem kullanıcı mağduriyetini önlemek hem de yasa dışı işlemleri engellemek amacıyla yürütülmeye devam ediyor. Şirket kullanıcıların finansal hizmetlere yeniden kesintisiz ulaşabilmesi için adım adım bloke kaldırma işlemlerini sürdürüyor.

Şirket tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında, blokelerin geçici olduğu ve detaylı incelemeler sonucunda ilişkisi bulunmayan hesapların kademeli olarak açılacağı ifade edildi. Ancak sürecin yasal soruşturma kapsamında yürütüldüğü göz önünde bulundurulduğunda bazı hesapların incelenmesinin uzun sürebileceği de belirtiliyor.

"Kamuoyuna Duyuru

Papara Elektronik Para AŞ, bir finansal ödeme kuruluşu olarak, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca sistemin güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak ve yasa dışı işlemleri tespit ederek bunları ilgili kurumlara raporlamakla sorumludur.

Bilindiği üzere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Şirketimize Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmış ve yeni Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.

Söz konusu soruşturma kapsamında, şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesi için öncelikle mevzuatına tabi olduğumuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şirketimizin işlemlerine limitler getirilmiştir.

Eş zamanlı olarak, yeni Yönetim tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) talimatı ve koordinasyonu ile yapılan incelemeler kapsamında, şüpheli olduğu tespit edilen bir kısım hesaplara geçici bloke uygulanmıştır.



Geçici olarak bloke konulan hesaplar detaylı olarak incelenmekte olup soruşturma konusu ile ilişkili olmadığı belirlenen hesaplardaki blokeler kademeli olarak kaldırılacak, şüpheli hesaplar mevzuat kapsamında ilgili kurumlara raporlanacaktır.

Devlet kurumlarının koordinasyonu ve denetiminde yürütülen bu süreçte, hiçbir suistimale göz yumulmadan, aynı zamanda hiçbir kullanıcının mağdur edilmemesi için azami özen gösterilmektedir.

Sürecin en kısa sürede tamamlanması ve tüm kullanıcılarımızın finansal hizmetlere kesintisiz şekilde erişebilmesi için yoğun bir şekilde çalışılmaktadır.

Gelişmeler oldukça şeffaf biçimde paylaşım sürdürülecektir."