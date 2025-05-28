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Papara kullanılıyor mu, para çekiliyor mu? Birçok kullanıcı Papara hesabı hakkında endişeli!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Papara kullanılıyor mu, para çekiliyor mu? Birçok kullanıcı Papara hesabı hakkında endişeli!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Papara, yasa dışı bahis iddialarıyla başlatılan adli sürecin ardından mercek altına alındı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasıyla birlikte kullanıcılar arasında büyük bir tedirginlik oluştu. Papara kullanılıyor mu, para çekiliyor mu, Papara katıldı mı, yasaklandı mı gibi birçok soru kullanıcıların gündeminde yerini aldı.

PAPARA KULLANILIYOR MU?

Son günlerde Papara kullanıcılarının gündeminde tek bir soru var: Papara kullanılıyor mu? Yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde kayyum atanan Papara Elektronik Para A.Ş. ile ilgili süreç devam ederken, kullanıcıların dijital cüzdanlarına erişimiyle ilgili en çok merak edilen konu Papara’nın hala aktif olup olmadığı.

Güncel bilgilere göre Papara, mobil uygulaması üzerinden sorunsuz şekilde hizmet vermeyi sürdürüyor. Kullanıcılar, uygulama aracılığıyla giriş yapabiliyor ve hesap hareketlerini görüntüleyebiliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamaları doğrultusunda, sistemde bir kapanma ya da dondurma durumu söz konusu değil.

Papara kullanılıyor mu, para çekiliyor mu? Birçok kullanıcı Papara hesabı hakkında endişeli! - 1. Resim

PAPARA PARA ÇEKİLİYOR MU?

Papara kullanıcıları, platform üzerinden para çekme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Hesapta bulunan elektronik para, belirlenen sınırlar dahilinde banka hesabına aktarılabiliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan bilgilendirmede, ödeme işlemleriyle ilgili olarak geçici günlük limitlerin uygulamaya alındığı belirtilmişti.

Bu nedenle yüksek meblağlı transferlerde sınırlamalar olacak. Temel düzeyde para çekme ve yatırma işlemleri ise sorunsuz şekilde devam ediyor.

Papara kullanılıyor mu, para çekiliyor mu? Birçok kullanıcı Papara hesabı hakkında endişeli! - 2. Resim

PAPARA KAPATILDI MI?

Papara ile ilgili ortaya atılan en yaygın iddialardan biri platformun kapatıldığı yönündeydi. Ancak ortaya atılan bu bilgi gerçeği yansıtmıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması sonucunda alınan mahkeme kararıyla birlikte sadece şirket yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. 

Şirketin faaliyetleri devam etmekte olup, operasyonlar TMSF’nin denetiminde sürdürülebilir şekilde yürütülüyor. TCMB tarafından yapılan açıklamalarda da Papara’nın sistemsel olarak işlevini koruduğu  ifade edildi.

Papara kullanılıyor mu, para çekiliyor mu? Birçok kullanıcı Papara hesabı hakkında endişeli! - 3. Resim

PAPARA YASAKLANDI MI?

Papara'nın yasaklandığına yönelik sosyal medyada dolaşan söylentiler asılsız çıktı. TCMB, yaptığı resmi duyuruda Papara’ya herhangi bir faaliyet yasağı getirilmediğini açıkça belirtti. Sadece ödeme işlemlerine yönelik geçici günlük limitlerin uygulamaya konulduğu vurgulandı.

Belirtilen kapsamda kullanıcılar, mevcut mevzuat ve belirlenen işlem limitleri doğrultusunda platformdan faydalanmaya devam ediyor. Ayrıca yapılan açıklamalarda, kullanıcıların fonlarının bankalar nezdinde güvence altında olduğu belirtilerek sistemin güvenilirliğine dair kamuoyuna güvence verildi.

Papara’nın yasa dışı bahisle ilişkilendirilen yöneticilerine yönelik adli süreç sürerken, elektronik para kuruluşu olarak hizmetlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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