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Papara için Cem Küçük'ten çarpıcı açıklama: Tam 12 milyar TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında kayyım atanan Papara'ya ilişkin konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlara dikkat çeken Küçük "Papara’da aklandığı söylenen para 12 milyar TL" dedi.

Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında örgüt elebaşı ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulanırken, şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF kayyım olarak atandı.

Papara için Cem Küçük'ten çarpıcı açıklama: Tam 12 milyar TL - 1. Resim

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük soruşturmaya yönelik dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

PAPARA'DA NE KADAR PARA AKLANDI?

Yüklü miktarda yasadışı finansal hacim elde edildiğinin altını çizen Küçük "Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102'sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu belirlendi. Bu meblağın 274 farklı banka hesabına aktarıldığı söyleniyor. Aklandığı söylenen para ise 12 milyar TL" açıklamasında bulundu. 

Papara için Cem Küçük'ten çarpıcı açıklama: Tam 12 milyar TL - 2. Resim

Cem Küçük "Papara ismi 5-10 yıldır bu işle anılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" bunun dışında yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği söylendi" diye konuştu. 

Papara için Cem Küçük'ten çarpıcı açıklama: Tam 12 milyar TL - 3. Resim

"SANAL KUMARDAN 3 TRİLYON DOLAR DÖNÜYOR"

Papara'ya yönelik operasyonlara işaret eden Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç "Dünyada sanal kumardan 3 trilyon dolar dönüyor. Yasa dışı kumar parası olduğunu biliyor, müsaade ediyor" dedi.

Koç "MASAK sürekli takip etmiş. Sanal kumara bulaşmış kim varsa biliniyor. Aileler dağılıyor, intiharlar oluyor" sözlerine yer verdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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