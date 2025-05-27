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Haberler > Ekonomi > Kayyım atanan Papara'da parası olanlar ne yapacak? Merkez Bankası'ndan açıklama geldi

Kayyım atanan Papara'da parası olanlar ne yapacak? Merkez Bankası'ndan açıklama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kayyım atanan Papara&#039;da parası olanlar ne yapacak? Merkez Bankası&#039;ndan açıklama geldi
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası'ndan Papara açıklaması geldi. Bankadan yapılan açıklamada, "Ödemede geçici olarak günlük limitler uygulanacak." denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TMSF'nin kayyım atadığı Papara'ya yönelik kararını açıkladı. Kararda, "Ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacak." denildi.

Merkez Bankası'nın açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.'ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.

İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır. 6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.

TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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