Papara kimin, sahibi kim, Ahmed Faruk Karslı kimdir? Papara kayyum ataması gündemde!

Papara hakkında ortaya atılan iddialar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında Papara'nın adının geçmesi, kullanıcıları tedirgin ederken Papara’nın sahibi kim, Papara kimin, Ahmed Faruk Karslı kimdir soruları gündemi gelmeye başladı. Şirketin geçmişi, yönetim yapısı ve son gelişmeler, detaylı olarak mercek altına alındı.

PAPARA KİMİN, SAHİBİ KİM?

Papara 2016 yılında Ahmed Faruk Karslı tarafından kurularak Türkiye’de dijital finans sektörüne yeni bir soluk getirmişti. Şirketin resmi sahibi Ahmed Faruk Karslı olmakla birlikte İlker Diker, Emre Kenci, Cenap Doğru ve Taylan Özgür Kiraz gibi isimler de şirketin kurucu ve yönetici kadrosunda yer alıyor.

AHMED FARUK KARSLI KİMDİR?

Ahmed Faruk Karslı, genç yaşta girişimcilik dünyasına adım atmış ve adını Türkiye’nin finans teknolojileri alanında duyurmuş bir iş insanıdır. Henüz 17 yaşında ilk şirketini kuran ve 19 yaşında bu girişimini satarak sermaye elde eden Karslı, farklı sektörlerde elde ettiği deneyimle dikkat çekmiştir.

Telekomünikasyon, perakende ve finans teknolojileri gibi alanlarda girişimlerde bulunmuş olan Karslı, Papara’yı kurarak dijital ödeme sistemlerine yenilikçi bir soluk getirmiştir.

Karslı, 2015 yılında Papara Elektronik Para A.Ş.'yi kurmuş, 2016'da ise uygulamayı kullanıcılarla buluşturmuştur. 2020 ile 2022 yılları arasında Papara’nın CEO’su olarak görev alan Karslı, 2021 yılında Papara markası altındaki yatırımları bir araya getirmek amacıyla PPR Holding’in kurulmasına liderlik etmiştir.

2025 yılı itibarıyla CEO’luk görevine geri dönen Karslı, aynı zamanda Papara’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak da aktif rol almaktadır. Karslı ve yönetim kurulu kadrosu şu anda yasa dışı bahis iddiaları ile gündemde.

PAPARA KAPANACAK MI?

Papara hakkında herhangi bir resmi kapatma kararı ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınmış bir karar bulunmuyor. Gündemde yer alan yasa dışı bahis operasyonu sonrası Papara'nın akıbeti yasal süreç sonrası netlik kazanacak.

PAPARA HANGİ BANKALARLA ÇALIŞIYOR?

Papara, Türkiye’nin önde gelen bankalarıyla iş birliği içinde çalışarak kullanıcılarına hızlı ve güvenli transfer imkanı sunuyor. TL cinsinden para transferi yapılabilecek bankalar arasında şu kurumlar yer alıyor:

QNB Finansbank

Garanti BBVA

Yapı Kredi

Vakıfbank

Akbank

Türkiye Finans Katılım Bankası

Ziraat Bankası

İş Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Vakıf Katılım