Papara kime, hangi takımlara sponsor oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis, suç örgütü kurma ve kara para aklama suçlamalarıyla Papara’ya operasyon düzenledi. Şirketin Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi Süper Lig devleriyle olan sponsorlukları merak konusu oldu. Papara kime sponsor oldu araştırılıyor.

Papara'ya 27 Mayıs'ta yasa dışı bahis, suç örgütü kurma ve kara para aklama suçlamalarıyla hedef alınan bir operasyonla gündeme geldi. Operasyon kapsamında Ahmed Faruk Karslı dahil 13 şüpheli gözaltına alındı. Papara kime, hangi takıma sponsor merak ediliyor.

PAPARA KİME, HANGİ TAKIMA SPONSOR OLDU?

Papara, kurulduğu 2016 yılından bu yana Türkiye’de spor, eğlence ve teknoloji alanlarında çeşitli sponsorluklarla adını duyurdu. Özellikle futbol dünyasında etkili bir marka olarak Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi Süper Lig’in köklü kulüplerine sponsorluk sağladı.

Örneğin, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı’nın forma kol sponsoru olan Papara, Trabzonspor’un göğüs sponsorluğunu üstlenerek Papara Park Stadyumu’nun isim hakkını aldı.

Ayrıca, Beşiktaş’ın çeşitli branşlarında da sponsorluk anlaşmalarıyla yer aldı. Operasyon sonrası, Papara’nın sponsorlukları sosyal medyada tartışma konusu oldu.

PAPARA GALATASARAY'A SPONSOR MU?

Papara Galatasaray’a sponsor olmadı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile sponsorluk anlaşmaları bulunuyor.

PAPARA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

Papara’ya yönelik operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis, suç örgütü kurma ve kara para aklama suçlamalarıyla başlattığı soruşturma kapsamında 27 Mayıs 2025 Salı günü gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Papara sistemleri üzerinden 26 bin 12 hesap kullanılarak 12 milyar 879 milyon 558 bin TL’lik yasa dışı bahis işlemi yapıldığı tespit edildi.

Bu paranın 274 farklı hesaba, oradan da dört yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı beş şahsın kripto cüzdanlarına aktarıldığı belirlendi. Operasyonda, Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil 13 şüpheli gözaltına alındı. 10 şirkete, 6 deniz aracına, 74 araca ve 8 konuta el konularak yaklaşık 5 milyar TL’lik mal varlığı donduruldu.

MASAK raporlarına göre, Papara’nın işlemleri, yasa dışı bahis suçunu kolaylaştıracak şekilde sistematik ve yoğun bir şekilde kullanıldı. 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesiyle bağlantılı hesaplar tespit edildi.