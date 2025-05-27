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Papara hangi bankaya bağlı, ne zaman kuruldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Papara hangi bankaya bağlı, ne zaman kuruldu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

27 Mayıs'ta Papara'ya kayyım atanmasının ardından platformun kullanıcıları ve vatandaşlar Papara hangi bankaya bağlı merak ediliyor. 2016'da kurulan şirket kamuoyu tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

2016 yılında Ahmed Faruk Karslı tarafından kurulan Papara'ya kayyım atandı. Şirketin sahibi ve 12 kişi gözaltına alındı. Papara bağlı olduğu bankalar ve kuruluşu merak edilenler arasında yer alıyor. 

PAPARA HANGİ BANKAYA BAĞLI?

Papara, herhangi bir bankaya bağlı olmayan bağımsız bir elektronik para ve ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından lisanslandırılan platform, PPR Holding Anonim Şirketi bünyesinde hizmet veriyor. Türkiye’deki birçok bankayla entegre bir şekilde çalışıyor. Kullanıcılar, Papara üzerinden diğer bankalara 7/24 ücretsiz para transferi yapabiliyor.

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PAPARA NE ZAMAN KURULDU?

Papara, 2016 yılında Ahmed Faruk Karslı tarafından kuruldu ve kısa sürede Türkiye’nin en büyük fintech platformlarından biri haline geldi. BDDK’dan aldığı elektronik para kuruluşu lisansı ile 2017 yılında resmi olarak faaliyetlerine başlayan şirket, 21 milyonu aşkın kullanıcısıyla dikkat çekiyor.

Papara, özellikle pandemi döneminde dijital ödemelerin artmasıyla kullanıcı sayısını hızla artırdı ve 2025 itibarıyla global pazarda da büyümeyi hedefliyor.

PAPARA'NIN SAHİBİ KİM?

Papara’nın kurucusu ve sahibi, 1981 doğumlu Türk girişimci Ahmed Faruk Karslı’dır. Karslı, hukuk eğitimi almış bir girişimci olarak finansal teknolojilere olan ilgisiyle Papara’yı kurdu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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